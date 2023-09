Quand je serai plus grand – Maria Dek

« Quand je serai plus grand » est un album illustré et raconté par Maria Dek. Publié aux Éditions Motus, les enfants seront accompagnés d’un jeune garçon bien décidé à compter toutes ces choses qu’il fera plus grand. Quant au lecteur, il sera ravi d’apprendre à compter à ses côtés.

Nombreux sont les livres qui proposent aux enfants d’apprendre à compter. Pédagogiques, ils manquent souvent d’attrait pour qu’ils réussissent à s’y tenir. « Quand je serai plus grand » fait toute la différence, par son superbe contenu, raconté sous forme d’histoire, qui promet de délicieux moments de lecture. Plus encore, chaque page invite le lecteur à compter avec ce jeune garçon qui lui énumère toutes ces choses qu’il va faire lorsqu’il sera plus grand. Il n’hésite pas à les nombrer, l’invitant ainsi à compter chaque objet/dessin/animal au cœur de l’ouvrage. Cela rend le tout ludique, ils vont beaucoup s’amuser.

« Quand je serai plus grand » est un livre qui fourmille de détails. Maria Dek possède un talent fou dans l’art de raconter des histoires, elle réussit à attirer l’œil de l’enfant sans qu’il ne se rende compte qu’il est en train d’apprendre à lire et à reconnaître les nombres. Et pour ce faire, elle ne manque pas d’imagination, tout est superbe ! Les illustrations donnent l’impression d’avoir été réalisées à l’instant T, au feutre.

Nous avons été bluffés par son talent et son imagination débordante !

Le garçon raconte que quand il sera grand, il apprendra la langue des insectes grâce à ses 53 petits voisins. Ou encore qu’il ouvrira un refuge pour animaux avec au total 42 oreilles parmi ses amis poilus. Le lecteur, qui suivra attentivement l’histoire, fera donc le rapprochement entre le nombre cité et ce qu’il observe. Dans les exemples cités plus haut, il devra retrouver 53 petits insectes au cœur d’un splendide décor, ainsi que 42 oreilles appartenant à des animaux plus adorables les uns que les autres.

« Quand je serai plus grand » est un ouvrage idéal pour donner envie aux enfants d’apprendre à compter. Ils vont se laisser porter par l’univers du livre, la narration amusante et ses illustrations riches et percutantes.