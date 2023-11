Partagez





Dans un monde de plus en plus flou, où les repères semblent s’effacer, une lumière persiste dans l’obscurité : la connerie. Sandra Colombo est à la recherche de réponses dans ce 3eme one-woman-show “Que faire des cons ?” C’est au Point Virgule et c’est à voir en urgence !

Que Faire des Cons ?

Au Point Virgule, tous les mardis du 28 novembre au 2 décembre 2023

Que faire des cons ?

Se demander comment identifier les cons devient crucial. Comment cohabiter avec eux ? Et surtout, comment s’assurer que nous ne devenons pas nous-mêmes des cons ?

Pour répondre à ces questions existentielles, le rayon développement personnel de la Fnac se présente comme un guide inattendu. Les livres qui s’y trouvent promettent d’apprendre à vivre mieux, à devenir des personnes bien, voire même à gérer les cons.

Sandra Colombo : À la recherche de réponses dans un monde de cons

Dans une époque où la production de comportements complètement cons semble être en hausse, la question se pose : sommes-nous tous destinés à être qualifiés de “con” par quelqu’un ? Existe-t-il une ligne que certains franchissent de manière indiscutable ?

L’origine du monde pourrait-elle être attribuée à cette figure du “con” ? Comment peut-on repérer ces individus particuliers dans notre quotidien ? Et si, au final, nous étions nous-mêmes parfois les acteurs involontaires de cette étiquette ?

Sandra Colombo explore ces questions cruciales dans son troisième one-woman-show, une performance entièrement nouvelle où elle se dévoile avec audace, partageant ses excentricités, ses fragilités, et toute sa créativité.

Soyez prêt à plonger dans un spectacle qui aborde ces interrogations existentielles de manière franche, drôle, et peut-être même révélatrice. Parce qu’au-delà des rires, il se pourrait bien que vous trouviez des réponses sur la manière de naviguer dans ce monde parfois “con”.

Un spectacle drôle, féministe et engagé

Ce spectacle, destiné à des oreilles averties de plus de 12 ans, offre une expérience unique mêlant l’humour, le féminisme et l’engagement. Une soirée qui promet de vous divertir tout en vous invitant à la réflexion.

Sandra Colombo : Une carrière riche et lumineuse

Sandra Colombo s’est révélée au grand public à travers le duo comique “Les Kicékafessa” dans l’émission “On n’demande qu’à en rire” animée par Laurent Ruquier, marquant ainsi trois saisons de rires et de succès.

Après cette expérience, elle a brillé en solo avec deux one-woman-shows à succès, “Elle a tout d’une grande” et “Instagrammable et cervelée”. Toujours avide de nouveauté, elle revient sur scène avec un tout nouveau spectacle qui promet de captiver le public.

En plus de ses performances sur scène, Sandra Colombo s’est également aventurée du côté de l’écriture. En librairie, vous pouvez découvrir ses œuvres telles que “Améliore ta vie pourrie grâce à Sandra et Nicole”, co-écrit avec Nicole Ferroni (Éditions Cherche-Midi et Marabout). Elle a également contribué à l’ouvrage “Faites l’humour dès le premier soir”, en collaboration avec Marie Guibourt (Éditions First). Cette polyvalence artistique témoigne de la richesse et de la diversité de son talent, offrant ainsi au public une expérience complète, entre rires sur scène et réflexions entre les pages.

“Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue.” Albert Einstein

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Tous les mardis à 21h15 du 28/11 au 26/12/2023

Le Point Virgule – 7 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, Paris IVe

téléphone : 01 42 78 67 03

tarifs : 20 euros (+1 euro pour les réservations en ligne)

Durée : 1 heure