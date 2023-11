Ouate : La trousse indispensable pour bébé !

Voici une petite révélation dans l’univers des soins pour bébé : la trousse découverte Ouate ! Conçue pour les parents exigeants et aimants, cette trousse regroupe trois produits essentiels pour prendre soin de la peau sensible des tout-petits de 0 à 3 ans. Et attention, chaque produit est une merveille de douceur, d’efficacité et d’engagement environnemental, entièrement fabriquée en France !

On découvre tout d’abord une jolie petite trousse avec une mouette dessus. Et à l’intérieur se trouve 3 produits essentiels pour bébé dans 3 emplacements prévus pour eux : un gel lavant, un hydratant et un liniment. Autant dire des indispensables de la trousse pour un petit bout de chou ! Les 3 produits font chacun 50 ml et sont en format flacon pompe (très pratique). La trousse est assez grande pour contenir en plus d’autres produits que vous aurez préalablement choisi ! Elle est idéale pour un voyage en famille ou chez des amis !

Allez je vous en dis plus.

1. Le gel lavant : L’allié quotidien

Premier héros de cette trousse : le gel lavant. Un must have cela va s’en dire ! Plus qu’un simple nettoyant, c’est un véritable soin doux pour la peau de bébé. Sa formule hypoallergénique, composée à plus de 98% d’ingrédients d’origine naturelle et végan, est un gage de qualité et de respect pour la peau délicate des bébés.

Vous pouvez aussi bien l’utiliser sur le corps que les cheveux de votre petit bout de chou. Avec son extrait à l’aloé vera bio, il nettoie, adoucit et apaise la peau de bébé. Testé sous contrôle dermatologique et pédiatrique, il assure une toilette douce sans piquer les yeux ! Et la cerise sur le gâteau ? Il est rechargeable, soutenant ainsi un mode de vie durable.

2. L’hydratant : Le Compagnon de douceur

Ensuite, on découvre l’hydratant, un trésor de bienveillance pour la peau de votre petit ange. Enrichi de plus de 97% d’ingrédients naturels et végans, ce soin à l’amande douce bio hydrate, nourrit et protège la peau tout en étant hypoallergénique. Sa odeur délicate d’amande douce est un vrai plaisir sensoriel tant pour les bébés que pour les parents. Pour l’utiliser, rien de plus simple, un petit coup de pompe et hop vous l’étalez sur la peau de bébé ! Simple et efficace.

Comme le gel lavant, il est rechargeable, prouvant l’engagement d’Ouate envers l’environnement. La peau de bébé est nourrie et protégée ! Rien que ça j’adore.

3. Le liniment : Le miracle tout-en-un

Enfin, le liniment complète cette trousse avec brio. Ce produit multifonction nettoie, nourrit et apaise la peau de bébé avec une formule à plus de 99% d’origine naturelle et végan. Il suffit juste d’en verser sur un coton et de l’appliquer sur les fesses de bébé avant de lui mettre une couche propre. Et hop, les fesses de bébé seront protégés contre les erythèmes. Ouf !

Hypoallergénique et sans parfum, il est idéal pour les peaux les plus sensibles et réactives. Il est alors testé sous contrôle dermatologique et pédiatrique, il assure une protection optimale et naturelle pour la peau de bébé. Ce soin est à base d’huile d’olive bio (bien évidemment). Les fesses de bébé vous remercieront, parole de maman !

Une trousse révolutionnaire pour les parents modernes !

À seulement 24,90€, cette trousse découverte est le cadeau parfait pour les nouveaux parents ou un achat judicieux pour ceux qui recherchent des produits de qualité, sûrs et respectueux de l’environnement. Compacte et pratique, elle est idéale pour les déplacements et les voyages, garantissant que les soins essentiels pour votre bébé sont toujours à portée de main.

Ainsi, la trousse découverte Ouate est bien plus qu’un ensemble de produits de soin : c’est une promesse de moments tendres et sereins avec votre bébé, enveloppés dans la douceur et la pureté de la nature. Ouate s’impose ici comme une marque incontournable pour les parents qui cherchent le meilleur pour leur enfant, combinant efficacité, naturalité et responsabilité écologique.

Alors, prêts à vivre une expérience de soin réinventée avec Ouate ? Votre bébé vous remerciera, en tout cas ma crevette de 2 ans a adoré ces produits (s’amusant beaucoup avec le flacon pompe au grand dam de maman ! Quelle chipie !)

Vous pouvez acheter la trousse 3 produits de Ouate directement sur leur site internet ICI >> : https://www.ouate-paris.com/