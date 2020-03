Qu’est-ce que le Sugar dating ?

Le terme Sugar dating fait référence à la relation entre une jeune femme et un homme plus âgé. Souvent, l’homme est riche et instruit et la femme débute dans la vie adulte. Elle a son diplôme du baccalauréat en poche et veut maintenant atteindre un plus haut niveau. Elle a donc commencé des études ou une bonne formation. Le rêve que Cendrillon a pu vivre reste dans la tête de ces jeunes femmes : La jeune fille apprend à connaître son prince et fait l’expérience du grand amour dans un nouveau monde scintillant, qui lui est rendu possible par son homme. Le rêve, qui est décrit avec désinvolture comme une liaison entre un Sugar daddy et sa Sugar baby, ne dure souvent que quelques mois, rarement plus d’un an ou deux. Néanmoins, les relations de Sugar dating peuvent se développer et devenir des relations que les deux partenaires n’oublieront jamais de leur vie.

Une relation de Sugar dating est le moyen idéal de s’amuser, d’entrer dans la haute société… et de rendre votre vie beaucoup plus excitante et bien sûr plus simple.

Différence entre le dating en ligne occasionnel et le Sugar dating.

À l’ère d’Internet, il est possible pour les gens modernes, de réaliser leur recherche de partenaires très confortablement en ligne. De plus en plus de célibataires en profitent, car le rythme de vie rapide d’aujourd’hui rend presque impossible pour les personnes qui travaillent ou les parents en particulier à trouver un partenaire adéquat pendant leur temps libre et sans l’aide du web. Sur internet se sont donc développées, entre autres, les formes de dating occasionnelles en ligne et de Sugar dating.

Le dating en ligne occasionnel correspond à une recherche mutuelle de partenaire pour des relations intimes intensives, ponctuelles ou temporaires. Généralement sur une base sexuelle, mais parfois aussi sur une base romantique.

Concernant le Sugar dating , le Sugar daddy et la Sugar baby eux recherchent une relation qui leur sera mutuellement bénéfique. Un homme aisé se montre généreux avec des petits ou grands cadeaux, des voyages et de l’argent de poche envers une jeune femme qui est belle mais qui a un petit budget. La pauvre mais sexy rencontre un riche mais solitaire. Une situation gagnante gagnante pour les deux parties. :-)

Internet propose désormais plusieurs plateformes pour la recherche de partenaires – en particulier pour les hommes plus âgés à la recherche d’une partenaire jeune et attirante et pour les femmes à la recherche d’un partenaire mature et éduqué qui peut leur offrir avec envie et généreusement, à côté de cela une vie sans soucis financiers. Cette forme de dating pour les Sugar babies et les Sugar daddies est basée sur le principe « Tu me donnes quelque chose et je te donne quelque chose en retour ». C’est l’échange de procédé qui est mis au premier plan ici.

À propos de la plate-forme MySugardaddy

est une communauté de rencontres de haute qualité pour les hommes riches et indépendants (Sugardaddy) et les femmes célibataires confiantes et attirantes (Sugarbaby). MySugardaddy est un site de rencontres pour tous ceux qui recherchent le luxe, l’indépendance, l’aventure et la passion dans leurs relations. Le principe de Sugar dating vient d’Amérique et s’est rapidement établie en Europe. La plateforme de rencontres en ligne a vu le jour le 01.07.2010.

MySugardaddy compte aujourd’hui près de 500 000 utilisateurs enregistrés dans le monde entier. Environ 75 % des utilisateurs sont des femmes, avec une moyenne d’âge de 24 ans. Les Sugar daddies inscrits, sont en moyenne âgés de 44 ans environ et indiquent une fortune privée d’environ 300 000 euros.