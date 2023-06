Rappelle-toi ces belles années – Ed. Soleil

Rappelle-toi ces belles années est un récit complet, de Julien Langlais, paru aux éditions Soleil, en mai 2023. Une bande dessinée qui présente une histoire de guerre et d’amour tragique et poignant, entremêlé de flashbacks, souvenirs heureux et malheureux.

En gare, le train s’apprête à partir. Sur les quais, des hommes disent au revoir à leur famille, leurs enfants, leurs femmes. Des regards qui se baissent, des mains qui se lâchent, des larmes qui coulent… Célestin est parmi ces soldats qui doivent partir au front. Ses camarades l’appellent. Il doit lâcher la main de sa femme qui lui demande de lui revenir vite ! Le train part, avec sa morne farandole de poilus. Célestin se console en tentant de se souvenir de quelques images. Des petits bouts d’humanité qu’ils ont pu laisser pudiquement à l’arrière… Il regarde une photographie, pensant que ses pensées étaient encore trop solidement arrimées au passé. Il espérait naïvement rattraper le temps perdu… Pour lui, il était hors de question que cette foutue guerre ne lui fasse louper le train du retour ! Sa femme et son fils lui manquaient terriblement.

Le récit est touchant, bouleversant, présentant les pensées d’un homme, un soldat gravement blessé par un obus. Les souvenirs beaux comme douloureux assaillent Célestin. Il aimerait tant revenir auprès de sa femme et de son fils, il se remémore ces beaux instants, mais qui semblent rapidement troublés par les horreurs de la guerre, les remords, les tourments, le sang, les morts… La bande dessinée oscille ainsi entre différents souvenirs touchants, poignants et horrifiques. C’est assez psychologique, proposant une approche entre confusion et douleur, pour savoir ce qui se passe dans la tête de ce soldat meurtri. Car il y a aussi ce qui l’entoure, dans l’hôpital, qui l’affecte. Le trait reste assez rond et doux, malgré certaines scènes d’horreur, le dessin se veut réaliste.

Rappelle-toi ces belles années est un récit complet touchant et bouleversant, des éditions Soleil. Un album fort qui présente l’histoire d’un poilu, gravement blessé par un obus, qui reste assailli par ses souvenirs de guerre, ses tourments, ses remords, son retour auprès de sa femme, de son fils…

