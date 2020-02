Récupérer facilement ses fichiers avec EaseUS Data Recovery Wizard

Nous vivons à l’ère du numérique où tout a tendance à être digitalisé, y compris les stockages de données. Cela est très pratique et facilite grandement nos tendances jusqu’à ce que nous faisons face à une perte malencontreuse de ces données suite à une panne de disque dur ou encore une suppression non intentionnelle. Si avant, ces pertes sont irréversibles, actuellement ce n’est plus le cas. Effectivement, l’arrivée des logiciels de récupération de données permet de récupérer facilement nos fichiers. Parmi ces logiciels, on peut alors distinguer EaseUS Data Recovery Wizard.

Quel logiciel de récupération est de mise ?

Perdre des données d’une telle importance sans les avoir sauvegardées dans un emplacement sûr est toujours un moment délicat, mais pas désespéré pour autant. Face à cette situation, ce que vous devez faire c’est de garder votre sang-froid et d’installer un logiciel de récupération qui pourra résoudre le problème.

Et quand on parle de logiciel de récupération, difficile de ne pas mentionner EaseUS Data Recovery Wizard, tant il est la référence. Cet outil est en effet le plus présent dans les ordinateurs des plus avisés et prévenants compte tenu de sa praticité et de son efficacité. En effet, les 12 ans de bonnes expériences de l’entreprise qui le développe ne sont pas vains et cet outil se présente actuellement comme le must-have de ceux ont tendance à sauvegarder leurs dossiers sur des disques durs et de UBS.

EaseUS Data Recovery Wizard en quelques mots

EaseUS Data Recovery Wizard constitue l’un des logiciels les plus utilisés à l’heure actuelle. Pratique et facile d’utilisation, il vous permet de vous sortir d’un mauvais pas malencontreux et de retrouver en un clin d’œil vos fichiers importants. C’est un outil à absolument avoir sous la main au cas où le pire se présente.

Mais EaseUS Data Recovery Wizard est plus qu’un simple outil de récupération de données gratuit. C’est aussi une application avec une interface facile à manier, de type Windows Explorer. C’est un outil avec une procédure de récupération simple en seulement 3 étapes.

En plus de sa gratuité, l’application permet également de récupérer des données jusqu’à 2 GB. D’ailleurs, pour une utilisation optimale, elle fonctionne aussi bien sur les disques durs internes et externes, que sur les clés USB et les cartes mémoires. D’ailleurs, toutes les partitions supportées par systèmes de fichiers HFS, Ext3, Ext2, FAT16, FAT32, etc.

Comment récupérer des données avec EaseUS Data Recovery Wizard ?

Comment le saviez probablement déjà, la procédure de récupération de données avec EaseUS Data Recovery Wizard se fait en 3 étapes. Dans un premier temps, vous devez commencer par sélectionner le type de données. En second lieu, vous choisirez l’emplacement et pour finir vous ferez la prévisualisation et la récupération.

En d’autres termes, le logiciel est développé dans l’optique de faciliter les tâches des utilisateurs. Nullement besoin d’être un AS de l’informatique pour pouvoir utiliser l’outil. Il s’agit donc d’une solution adaptée pour la récupération de données ordinaires. D’ailleurs, sa gratuité est votre plus grand atout. Cependant, si vous voulez obtenir un outil beaucoup plus performant pour retrouver vos fichiers, EaseUS Data Recovery Wizard propose également une autre version payante avec des fonctionnalités avancées permettant de récupérer vos données, peu importe les causes de la perte soudaine.