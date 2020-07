Rita sauvée des eaux, une bande dessinée bouleversante

Rita sauvée des eaux est un récit autobiographique, de Sophie Legoubin Caupeil, accompagnée au dessin d’Alice Charbin. Une bande dessinée touchante, bouleversante et belle, parue aux éditions Delcourt, en juin 2020.

Après une nuit de train, Sophie et sa petite famille se retrouvent à la gare de Chhatrapati Shivaji. La femme en profite pour envoyer un message à son amie Alice. Elle explique qu’ils ont leurs tenues, que cela n’a pas été une mince affaire. Elle se questionne aussi, elle redoute qu’on lui demande qui elle est. Son amie la rassure et affirme qu’elle peut dire la vérité. Ils sont arrivés à Mumbai et vont rejoindre l’hôtel où se trouve Alice. Tout le monde se prépare pour assister à un grand mariage indien. Il fait déjà nuit, lorsqu’ils quittent, tous les quatre l’hôtel, pour se retrouver dans Mumbai, en tenue de gala. Ils sont beaux comme jamais et ont passé des heures pour trouver les costumes de circonstance. Ils trouvent bientôt un taxi, pour les mener vers la réception du mariage. Elvire et Alice sont excitées, Edouard un peu curieux et Sophie, narratrice de son histoire, ressent de la fierté…

C’est avec la question d’une femme, à un mariage indien, que Sophie raconte son cheminement pour retrouver la jeune femme que son père à sauver de la noyade, tout en perdant, lui-même, la vie… Un passé douloureux, mais pourtant plein de fierté, avec cette femme inconnue, que Sophie aimerait retrouver, pour être en phase avec elle-même, comprendre ce terrible drame, qui a bouleversé sa vie, mais aussi la joie de retrouver cette femme sauvée des eaux. L’autrice décrit, à travers des chapitres, son histoire et ses aventures, son acharnement à tenter de retrouver la femme que son défunt père à sauver. Une envie oppressante, qui permettra de vivre en phase avec elle-même, lui rappelant des souvenirs enfouis, entre tristesse et nostalgie. La bande dessinée est touchante, bouleversante, présentant un drame qui cache aussi une fierté, une belle histoire d’amitié, de plaisir et de relation. Le graphisme est plaisant, avec un trait fin et fluide, très léger, avec de belles touches de couleurs, pour dynamiser l’ensemble.

Rita sauvée des eaux est un récit autobiographique touchant et bouleversant, paru aux éditions Delcourt. Une jolie bande dessinée qui derrière le drame et le bouleversement d’une vie et d’une famille, offre aussi une histoire troublante, avec une certaine fierté et un sens à la vie…