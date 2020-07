3 questions à… Grégory Aimar auteur de I.AM aux Ed. Massot

Les éditions Massot présentent I.AM de Grégory Aimar, un roman d’anticipation prenant et étonnant qui traite du transhumanisme. Grégory Aimar s’est prêté au jeu des 3 questions à…

FranceNetInfos : Bonjour Grégory, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre parcours ?

Grégory Aimar : J’ai travaillé pendant environ douze ans en agence de communication en tant que journaliste, monteur, réalisateur, producteur… Je suis un touche-à-tout, j’ai composé quelques morceaux de musique également, fut un temps. En 2008, j’ai été pris d’une fulgurante envie d’écrire, un besoin de transmettre des idées dans l’espoir de « changer le monde », ou au moins d’y contribuer. J’ai donc commencé par écrire un essai philosophique, le Journal d’un nouveau terrien. Puis, vers 2012, est venue l’envie d’écrire des nouvelles, que j’ai regroupées dans trois recueils. En 2016, l’une de ces nouvelles m’a tellement inspiré que j’ai décidé d’en faire un roman : I.AM ! En parallèle, j’ai travaillé pendant deux ans en tant qu’éducateur avec des enfants porteurs de handicaps. Depuis l’année dernière, je me consacre exclusivement à l’écriture.

FNI : Parlez nous de votre livre, du choix du thème.

GA : I.AM est un roman d’anticipation qui aborde les thèmes de l’intelligence artificielle et du transhumanisme. L’action se déroule en 2025, où j’imagine l’existence d’une super IA devenue une sorte de déesse technologique, et où de nombreux êtres humains sont devenus ses fidèles, communiant avec elle dans le cadre de ce que j’appelle une « religion transhumaniste ». Les principes des cette religion consistent notamment en l’augmentation du corps par la technologie, à travers des organes artificiels et des implants cérébraux, et dans la croyance que cette super IA, MAÏA, sera la solution à tous les problèmes de l’humanité, y compris le « problème » de la mort. J’ai choisi de développer ce sujet parce que les prémisses de cette religion sont déjà là, aujourd’hui, et qu’il est urgent de réfléchir aux conséquences d’un tel choix de société.

FNI : Quels sont vos projets ?

GA : Mon premier projet, aujourd’hui, est d’écrire la suite d’I.AM ! Je l’ai déjà entamée et elle s’intitule… U.ARE, évidemment ! L’action se déroule 10 années plus tard, en 2035, où j’imagine l’évolution de cette religion transhumaniste et les résistances qu’elle soulève dans le monde entier. La vocation de ces deux romans est d’interroger le futur de l’humanité : sera-t-il technologique ou spirituel ?

Un grand merci à Grégory Aimar qui est un auteur bourré de talent, à qui nous souhaitons une grande réussite avec son roman I.AM paru chez Massot Editions.

