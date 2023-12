Robfox & le voyage du souvnhir – Ed. Delcourt

Robfox & le voyage du souvnhir est un bel album jeunesse, de Nicolas Pothier et Vincent Joubert, paru aux éditions Delcourt, fin octobre 2023. Une bande dessinée qui présente un récit complet, un univers cyber-fantasy, pour une aventure d’action et d’humour très plaisant à découvrir.

Au village de Vertbagne, aucun habitant ne se souvenait d’un printemps aussi précoce. De mémoire de vertbougnois, on n’avait jamais connu une atmosphère aussi douce, en cette saison. Les bigonettes feuillues ne pointaient pas encore le bout de leurs tiges, mais les bringelles géantes, elles, étaient déjà sorties de terre, prêtes à être récoltées. Malgré cette saison précoce, les frères Pigue ne se souciaient absolument pas de la pluie ou du beau temps. Ils restaient à observer curieusement un faune venu se poser là. Un être gigantesque dont on ne savait pas d’où il venait ! Les frères Pigue se posaient des questions, sans pouvoir y répondre… Au même moment, à sept lieux de là, un étrange robot courait après une pioule. Après une course-poursuite, le robot, surmonter d’un renard, avait réussi à attraper la pioule. Ils la ramenèrent au propriétaire, un blaireau qui doutait de l’efficacité du renard…

Le récit est plaisant et drôle, invitant à partir à la découverte d’un univers animalier sympathique et curieux. Robfox, un surprenant renard-robot, vient en aide aux gens, pour quelques sous. Au hasard d’une rencontre, il arrive à Vertbagne et va aider les habitants, pour retirer le faune. Après le départ du géant, ils découvrent un souvnhir, une étrange petite créature, dont le maire propose à Robfox de se débarrasser. Mais bien des personnages semblent intéresser par ce petit et curieux animal. Commence alors une aventure palpitante et pleine de rebondissements, pour le renard et son robot, accompagnés par une louve ! La bande dessinée est un coup de cœur, une belle aventure, entre action et humour, surprises, combats et méli-mélo ! Le récit est bien découpé et dynamique, on ne s’ennuie jamais. Le graphisme est tout aussi charmant, avec un trait fin, détaillé, offrant un univers riche et coloré.

Robfox & le voyage du souvnhir est un album jeunesse captivant et beau, des éditions Delcourt. Une bande dessinée coup de cœur, qui invite à plonger dans un bel univers animalier cyber-fantastique, un mélange bien équilibré pour cette aventure palpitante, entre action et humour.

