Rock en Seine 2022 – Une programmation délirante !

Rock en Seine 2022 – Bientôt 2 ans que nous sommes privés de dessert ! Autant vous dire que pour 2022, nous allons nous gaver avec une affiche ultra riche ; Stromae, Tame Impala, Nick Cave & The Bad Seeds pour ne citer qu’eux. Réservez vite…

Rock en Seine 2022

les 25, 26 , 27 et 28 août 2022 au Domaine de Saint-Cloud (92)

Rock en Seine sera de retour en 2022 pour une 18ème édition retentissante avec non pas 3 mais 4 jours de musique les 25, 26, 27 et 28 août 2022 ! Une édition plus longue, plus grande, plus belle avec une programmation reprenant le cœur de l’ADN du festival et convoquant, comme à son habitude, le meilleur de la scène musicale actuelle !

ÉDITION 2022, LE NECTAR DU ROCK

Les mots sont aussi simples que notre joie est grande : oui, après deux années sans installer sa grande scène au cœur du Domaine national de Saint-Cloud, Rock en Seine édition 2022 sera plus longue, plus grande, plus belle avec une programmation à graver dans le “ROCK” ; le rock psyché de Tame Impala, la venue évènement de Nick Cave & The Bad Seeds pour 2h de concert et aussi le grand retour de Stromae neuf ans après son dernier album, et pour son tout premier concert annoncé en France ! Un évènement, le mot est faible !

Et plein, plein d’autres talents incontournables avec les pionniers de l’électro Kraftwerk, les rythmes entêtants de Jamie XX, la pop habitée de La Femme, les notes électroniques de The Blaze ou encore FKJ, Aurora, DIIV, Los Bitchos, Malik Djoudi, Jehnny Beth et The Limiñanas. Du rock donc, mais plus encore ! Peu importe le flacon, tant que vous avez l’ivresse !

ENCORE UN PEU DE SUSPENSE

Tout le programme n’est pas encore connu. Rock en Seine fait durer le suspense et garde encore un peu de mystère sur le programme du jeudi 25 août. Il y aura également d’autres surprises à venir mais nous savons que vous serez au rendez-vous pour les retrouvailles exclusives avec un groupe qui a déjà marqué l’histoire de Rock en Seine.

ROCK EN SEINE : UN FESTIVAL, UN LIEU !

Depuis près de vingt ans, Rock en Seine est l’un des plus grands rendez-vous de l’été en France et fait partie des festivals incontournables en Europe.

Pouvant accueillir jusqu’à 40.000 festivaliers et festivalières chaque jour, Rock en Seine réunit le meilleur de la scène pop-rock internationale, des têtes d’affiches emblématiques et les plus belles découvertes du moment, dans un cadre idéal : le sublime Domaine de Saint-Cloud.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Domaine de Saint-Cloud – 1 Av. de la Grille d’Honneur, 92210 Saint-Cloud

Billets ou forfaits en vente sur www.rockenseine.com

STROMAE S’INVITE À ROCK EN SEINE 2022

Ces dernières années, Stromae, immense rénovateur de la pop belge et de la chanson à texte, a préféré se mettre en retrait, loin des projecteurs. Pendant cette pause, il n’est pas resté inactif, collaborant avec d’autres artistes (Billie Eilish, Dua Lipa, Coldplay, Orelsan, etc…), ou continuant de développer sa marque de vêtements et son label Mosaert. On le retrouve aujourd’hui père de famille, épanoui et régénéré, prêt à présenter ses nouvelles créations à venir. Le trentenaire nous a habitués à l’excellence sur Cheese (2010) puis Racine carrée (2013). On ne doute pas de sa capacité à signer d’autres tubes à la hauteur de Formidable ou Papaoutai et de continuer à jouer ses morceaux en live avec une force d’interprétation hors du commun. Le 15 octobre Stromae sortait un nouveau Santé, un nouveau single qui a répondu à toutes nos espérances !