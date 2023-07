Rocky Horror Picture Show le musical insolite et culte au Lido 2 Paris

Partagez





Rocky Horror Picture Show du 27 février au 07 avril 2024, retenez bien la date et rejoignez la fête contagieuse au Lido 2 Paris. Réservez vos places dès maintenant et préparez-vous à vivre une expérience théâtrale inoubliable, où la musique, la danse et la folie s’entremêlent pour créer un spectacle légendaire. Que vous soyez fan de longue date ou que vous découvriez cette merveille pour la première fois, le Rocky Horror Show vous promet une soirée de divertissement exaltante et transgressive. Ne manquez pas cette occasion unique de faire partie de cette célébration rock’n roll au cœur de Paris. Vous allez en redemander, c’est garanti !

ROCKY HORROR PICTURE SHOW

Du 27 février au 7 avril 2024 au LIDO 2 Paris

Depuis ses débuts, cette œuvre unique de rock’n roll, d’humour décalé et de sensualité a conquis les cœurs du public du monde entier. Imaginée par le génie créatif Richard O’Brien, elle est devenue un véritable phénomène culturel. Les millions de fans à travers le globe en sont témoins, puisque le spectacle a été présenté dans de nombreux pays avec des adaptations scéniques et cinématographiques à succès.

ÇA VA DÉCOIFFER !

Le lieu idéal pour accueillir cette audace, c’est bien le Lido 2 Paris, célèbre pour ses spectacles glamour et ses performances artistiques exceptionnelles. Sur les prestigieux Champs-Élysées, cet endroit emblématique offre une toile de fond magnifique à cette comédie musicale déjantée. Luxe, ambiance et scène spectaculaire se combinent pour créer l’environnement parfait où vous plongerez dans l’univers fantasque de Brad, Janet et du charismatique Dr. Frank’n’Furter.

Ces 50 ans d’existence n’ont pas été vains pour le Rocky Horror Show, puisqu’il a remporté de nombreux prix et récompenses. L’originalité, la musique entraînante et son exploration des thèmes de l’identité, de la sexualité et de l’acceptation de soi lui ont valu une reconnaissance méritée. Richard O’Brien lui-même a été honoré pour sa contribution exceptionnelle au monde du théâtre et de la musique.

Mais le Rocky Horror Show ne se limite pas à la scène, il est également connu pour son adaptation cinématographique légendaire. “The Rocky Horror Picture Show”, sorti en 1975, est devenu un phénomène à part entière, avec des fans dévoués qui participent activement aux projections de minuit. Se déguiser, chanter, interagir avec l’écran, tout est permis pour une expérience interactive unique et électrisante.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION



Spectacle en VO du 27 février au 7 avril 2024 au LIDO 2 PARIS -116 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris

Tarifs : à partir de 25 euros

