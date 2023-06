C’est aux éditions Petit à petit qu’est paru, fin mai 2023, la BD-Docu Saint-Malo – De la préhistoire à nos jours. Une bande dessinée qui vient dévoiler les petites et grandes histoires d’une ville au patrimoine exceptionnel. La ville malouine se révèle en un seul tome passionnant.

L’ouvrage débute avec la présentation du blason et du pavillon de la ville. La bibliographie et les remerciements suivent, avant de retrouver le sommaire très complet. La première partie propose de découvrir la préhistoire, avec les hommes de Néandertal. Il y a 112 000 années, ils chassaient le mammouth, le lion, l’ours des cavernes et le rhinocéros laineux, dans ce pays malouin. Des traces de campements, sur le Grand Bé, existent. Des silex taillés, des os de mammouths et de cerfs ont été découverts à Saint-Suliac, au pied de la falaise de la pointe de Grainfollet. La Bretagne connaît, à cette époque, un climat sibérien avec des paysages de toundra. Guernesey et Jersey ne sont pas encore des îles, et son reliées à la côte d’Emeraude.

La bande dessinée débute avec un récit de nos jours, un guide qui se présente à quelques spectateurs, pour faire découvrir Saint-Malo, une ville qui a traversé les siècles ! Ainsi, il se fait le narrateur de cette histoire, qui offre des flashbacks revenant sur les faits historiques. Le récit débute donc bien avec les hommes de Néandertal qui chassent le mammouth. Ainsi, l’histoire se poursuit avec les vikings, les gaulois, les romains et les catholiques. L’ouvrage est riche et intéressant, oscillant entre planches et documentaires, pour une immersion captivante. L’histoire de la ville reste bien retranscrite, avec l’essentiel des faits historiques. La belle cité malouine se révèle différemment et reste passionnante. Le dessin reste simple, avec un trait moderne et plaisant.

Saint-Malo – De la préhistoire à nos jours est un album des éditions Petit à petit, qui vient compléter la collection Villes en BD. Un docu-BD passionnant, en un seul volume, qui retrace l’histoire incroyable de la ville malouine, au patrimoine exceptionnel.

