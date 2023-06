Comment désagacer une maîtresse agacée en 10 leçons est un nouvel album jeunesse plein d’humour, des éditions Glénat. Un livre de Marine Paris et Pauline Duhamel, paru en fin mai 2023, qui présente une jeune héroïne pleine de surprises, dont les bêtises ne sont pas à reproduire !

L’école c’est enquiquinant… Les enfants ne peuvent jamais rien faire sans que la maîtresse ne le prenne de travers. La maîtresse agacée possède un doigt accusateur, un blabla soporifique, des cheveux en pétard, un regard à pétrifier l’océan et un visage pas très content ! Mais le livre propose de nombreux stratagèmes pour amadouer les maîtresses et les désagacer. La première leçon est de réussir à s’échapper. Les enfants se demandent, quand même, quel traître a bien pu rendre l’école obligatoire. Cependant, la torture ne peut pas durer, il faut s’évader de l’établissement ! Il est donc proposé d’effacer les murs avec la gomme…

L’album est plein d’humour et plaira à coup sûr aux jeunes lecteurs ! Le rythme est donné, et les rimes entraînent, comme les bêtises, les enfants dans cette rocambolesque mission de désagacer la maîtresse. En effet, le texte est plaisant, avec des rimes offrant une cadence certaine et agréable. Le récit est drôle, avec des leçons qui n’en sont pas vraiment et de faux vrais conseils. Cet humour décalé offre quelques situations cocasses à imaginer, pour se moquer des maîtresses et de l’école. Le final reste doux, avec un recul plein de tendresse. Le dessin est tout aussi plaisant, avec un trait vif et fluide, plutôt moderne et imagé.

Comment désagacer une maîtresse agacée en 10 leçons est un nouveau titre de la collection Comment défâcher, des éditions Glénat. Un livre plein d’humour, qui présente, de manière décalée, un manuel explosif, pour désagacer une maîtresse agacée !

