Savonnerie Fer à cheval – Des cadeaux Made in France pour Noël

Fer à cheval, la plus ancienne savonnerie de Marseille, présente quelques idées de cadeaux et nouveautés pour ce Noël. Des cadeaux Made in France, composés à 100% d’ingrédients d’origine naturelle, pour le bien-être de tous et de la planète !

En effet, la plus ancienne des savonneries de Marseille, la savonnerie Fer à Cheval, fabrique depuis 1856, l’incontournable savon de Marseille, fabriqué en chaudron par les maîtres savonniers. Un produit hypoallergénique, sans parfum, sans colorant, ni conservateur, ni huile de palme. Le savon est 100% d’origine naturelle, il est authentique, présenté sous sa forme la plus épurée et simple. Il est toujours produit et reste un élément phare, sain et efficace pour toute la famille, comme pour l’entretien ménager.

Pour ce Noël, la savonnerie Fer à cheval présente quelques nouveautés comme le sac de mini savons parfumés. Ici, la collection de savons doux parfums, enrichie en beurre de karité et huiles adoucissantes, se décline en petits formats, pratique pour les voyages et week-end. Présentés dans un petit sac en sisal, fibre résistante issue de la plante de la famille des agaves, les savons sont au nombre de cinq : un savon doux parfumé Thé blanc Yuzu, un miel et amande, un savon lavande vivifiante, un aux pétales de rose et enfin un nommé aqua mandarine. De doux savons parfumés, au petit format pratique, qui sont également utiles, sains, pour nettoyer la peau tout en douceur. Avec l’aide du petit sac, la peau peut également être exfoliée, tout en recyclant les miettes de savon !

Toujours pour le voyage, une boîte à savon vient de compléter la collection, pour pouvoir emporter son savon, toujours bien au sec. Une boîte à savon en aluminium, pour toutes les savonnettes, de 100g et 125g. Un étui bien pratique, avec un égouttoir au fond de la boîte, qui permet d’évacuer correctement l’eau et d’éviter que le savon ne reste collé au fond. Une boîte sobre et pourtant élégante, qui fait son effet et reste réellement pratique !

Enfin, la savonnerie présente deux nouveaux millésimes parfumés pour cette fin d’année, qui pourront séduire les papas. Dans le format de savon liquide, dans une bouteille d’un litre, les parfums Aqua mandarine et Embruns & cédrat, font leur petit effet. Les nouvelles fragrances sont rafraîchissantes, marines et acidulées, parfaites pour toute la famille. Les savons sont également beaux, avec leur couleur dorée que l’on découvre grâce au flacon transparent. Les produits sont enrichis à l’huile d’amande douce, permettant de nettoyer la peau en douceur, et la laisser légèrement parfumée. Une formule douce et la plus saine possible, pour convenir à toutes les peaux.

La savonnerie Fer à Cheval dévoile, pour cette fin d’année, quelques nouveautés douces, parfumées et surtout pratiques. Le tout peut former un joli coffret, à offrir pour Noël, entre savon de Marseille authentique, savon liquide parfumé, boîte à savon de voyage et sac à mini savons parfumés, qui devient aussi un gant exfoliant…

La savonnerie de Marseille Fer à cheval est à retrouver par là…