Une douleur dans le cou ! Un oreiller orthopédique «spécialisé» est-il vraiment utile ?

La douleur au cou est un problème courant et invalidant qui est considéré comme une source d’invalidité.Les preuves scientifiques sont limitées. Nous ne savons pas encore si les oreillers spécialisés sont bénéfiques, nocifs ou ne font aucune différence pour votre sommeil ou vos douleurs au cou. Des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Nous utilisons souvent l’expression «une douleur dans le cou» pour désigner des personnes ou des situations difficiles, sans se rendre compte que cette phrase décrit bien les défis que l’on éprouve avec la douleur au cou. Souffrir d’un épisode aigu de douleur au cou peut vraiment mettre un “ pli ” dans presque toutes les activités de votre vie quotidienne, y compris le sommeil. La perte de sommeil due à une douleur au cou aggrave généralement la douleur. De nombreuses personnes souffrant de douleurs au cou apprécieraient toute suggestion pour les aider à mieux dormir ou prévenir la douleur le matin.

Votre médecin ou d’autres personnes souffrant de douleurs cervicales peuvent avoir suggéré l’utilisation d’un oreiller «spécialisé» ou orthopédique. Dans la recherche d’un oreiller qui vous aidera, vous remarquerez une grande variété d’oreiller orthopédique dans les magasins locaux. Beaucoup sont disponibles et peut-être ne vous attendiez-vous pas à être confronté à autant de choix.

Lequel devriez-vous choisir?

Les fabricants font plusieurs allégations de santé sur les caractéristiques qui rendent leurs oreillers «spéciaux». Parfois, ces oreillers sont étiquetés comme des oreillers orthopédiques ou «spécialisés». Le fabricant affirme que les oreillers spécialisés sont conçus ou idéaux pour les personnes souffrant de douleurs au cou. La suggestion affirme que les avantages de ces oreillers peuvent être liés au type de matériau de l’oreiller (c’est-à-dire fabriqué à partir de gel ou de mousse ou rempli d’eau). Alternativement, les avantages sont attribués à la forme de l’oreiller spécialisé (c’est-à-dire profilé, en rouleau, moulable, etc.). On pense que toutes ces caractéristiques spéciales offrent un meilleur soutien au cou ou le maintiennent dans une bonne position pendant le sommeil. Certains de ces oreillers spécialisés sont relativement chers par rapport aux oreillers ordinaires. Mais ces oreillers spécialisés aident-ils vraiment? Lesquelles, le cas échéant de ces caractéristiques spéciales, valent le coût supplémentaire? Le choix d’un oreiller spécialisé pour les douleurs cervicales est un problème de santé valable étant donné le potentiel d’aide et le coût.

Pourquoi la douleur au cou est-elle un problème de santé?

Les cervicalgies sont très fréquentes dans la population générale (1; 2). Plus surprenant, c’est qu’il s’agit d’une des principales causes d’incapacité. Sur 291 problèmes de santé évalués, les douleurs cervicales se classaient au quatrième rang en termes d’incapacité globale (3). Il a été démontré que les femmes présentaient des taux plus élevés d’incapacité et de fardeau associés aux douleurs cervicales que les hommes (3). De 50% à 75% de la population générale continuent d’éprouver des problèmes un à cinq ans après avoir signalé des douleurs cervicales (4). La douleur au cou peut être ressentie comme des épisodes très douloureux qui s’aggravent avec le temps. Au cours de ces épisodes douloureux, certains sont incapables de travailler ou de faire les choses qu’ils aiment vraiment. Malheureusement, le nombre de personnes se plaignant de douleurs au cou augmente avec l’âge. Cela est aggravé par les postures corporelles (c’est-à-dire l’ergonomie) qui sollicitent le cou lorsque vous travaillez avec des appareils électroniques (par exemple, ordinateurs portables, tablettes). Avoir des douleurs au cou peut affecter votre capacité à dormir et votre qualité de vie globale.

Quelles sont les preuves scientifiques sur les oreillers spécialisés?

Il existe de nombreuses options différentes pour traiter votre douleur au cou, et l’une d’entre elles est l’utilisation d’oreillers spécialisés. Une revue systématique Cochrane (5) a évalué les meilleures recherches disponibles sur l’utilisation d’oreillers et les douleurs cervicales. Les cinq essais évalués dans la revue systématique ont comparé l’oreiller spécialisé à:

oreillers réguliers (non spécialisés) (ou oreiller habituel du patient),d’autres oreillers spécialisés (p. ex., oreiller à eau par rapport à un oreiller à roulettes), ou

oreillers spécialisés combinés à d’autres thérapies (p. ex. exercice, massage, etc.)

Malheureusement, une seule de ces cinq études a été menée en utilisant de bonnes méthodes scientifiques. La revue a noté qu’il y avait peu d’informations sur qui a financé les études et quel rôle le fabricant d’oreillers a joué dans la recherche. Cela nous laisse dans l’incertitude quant aux effets de l’utilisation d’oreillers spécialisés et à qui a financé la recherche.

Les oreillers spécialisés évalués dans ces cinq essais cliniques avaient des formes et des matériaux très différents. Ces différences rendent difficile de juger des avantages des oreillers spécialisés, un peu comme comparer des pommes et des oranges. Les oreillers spécialisés ont été comparés aux «oreillers habituels» des participants. Les oreillers habituels n’étaient pas bien décrits et cela rend encore une fois difficile la comparaison, un peu comme les pommes et les fruits «mystérieux». Pour aggraver les choses, seules deux études ont mesuré comment la qualité du sommeil était affectée. Des recherches supplémentaires sont nécessaires avant de pouvoir déterminer les avantages ou les inconvénients de l’utilisation de ces oreillers spécialisés chez les personnes souffrant de douleurs au cou.

En général, il existe peu d’études évaluant les oreillers et le sommeil. Une étude a évalué des oreillers spécialisés chez des personnes sans douleur au cou. Cette étude (4) a comparé cinq oreillers différents chez des personnes sans cervicalgie qui préfèrent dormir sur le côté. Cette étude a montré que le type de matériau de l’oreiller et la forme de l’oreiller peuvent affecter certains aspects de la qualité du sommeil. Malheureusement, nous avons le même problème de comparaisons que nous avons noté dans les études chez les personnes souffrant de cervicalgie. Les preuves chez les personnes sans douleur au cou sont également limitées.

Quel est le résultat final des oreillers spécialisés?

Nous n’avons pas encore de preuves scientifiques crédibles nous aidant à comprendre l’effet des oreillers spécialisés. Nous ne savons pas s’ils aideront, blesseront ou feront une différence dans la douleur, le fonctionnement ou le sommeil chez les personnes avec et sans douleur au cou. Nous ne connaissons pas non plus encore les effets négatifs potentiels de l’utilisation d’oreillers spécialisés. Peu d’études ont mesuré les effets indésirables, mais lorsqu’elles l’ont fait, elles ont signalé des effets bénins (p. Ex., Le sommeil s’est aggravé lors de l’adaptation au nouvel oreiller ou une augmentation de la douleur le matin). Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer les avantages et les inconvénients potentiels associés à l’utilisation d’oreillers spécialisés.

Si votre médecin ou thérapeute vous suggère d’utiliser un oreiller spécialisé, demandez s’il est possible d’essayer différents types pendant plusieurs semaines. Notez que vous devez envelopper l’oreiller dans une taie d’oreiller en plastique, semblable à celles utilisées dans les hôpitaux. En essayant les différents oreillers spécialisés, surveillez si votre douleur matinale diminue, si la fonction de votre cou s’améliore ou si la qualité de votre sommeil s’améliore. Si ces bienfaits se produisent, envisagez seulement de remplacer votre oreiller habituel. Jusqu’à ce que nous ayons plus de recherche, nous devons faire preuve de prudence et de bon sens lorsque nous envisageons l’achat d’oreillers spécialisés