Sodastream : La machine Art et de nouveaux sirops bios

En été, le plaisir de boire une eau pétillante bien fraîche est exacerbé, pas vrai ? J’avais envie de vous parler de la machine Art de Sodastream que j’ai eu le plaisir de découvrir ces dernières semaines. Êtes-vous prêts à déguster de l’eau gazeuse dans le respect de l’environnement ? Le tout accompagné d’un délicieux sirop bio ? Alors, vous êtes au bon endroit !

Sodastream : Un concept innovant qui a su s’imposer

Il n’est pas rare que j’entende parler du concept Sodastream par mes proches, mes collègues de travail ou encore les réseaux. Il faut dire que les machines Sodastream se sont vite imposées comme l’appareil économique et écologique indispensable à avoir chez soi, pour s’offrir le plaisir de déguster des boissons pétillantes toute l’année. L’idée étant de réduire notre consommation de plastique au profit de cette belle nature que nous aimons tant.

Zoom sur la machine Art de Sodastream



Souvenez-vous, il y a quelques années, je vous parlais déjà de Sodastream en vous présentant plusieurs machines, notamment la Spirit qui m’avait déjà conquise. Face au succès du concept, Sodastream a étendu sa gamme autour de machines au design moderne et coloré. Et c’est notamment le cas de la Sodastream Art que je trouve encore plus élégante que les précédents modèles. La marque a ajouté quelques détails qui font toute la différente sur le comptoir de la cuisine : une finition plus élégante avec des liserés couleur argent sur la base, l’entrée du bouchon et la poignée. Sa forme change également, elle est plus stable, plus robuste. Petit plus, l’utilisation grâce à la poignée à abaisser pour faire des bulles plus ou moins intenses.

De nouvelles couleurs funs pour l’été : canon !

D’ailleurs, pour ceux qui ont envie de mettre un peu de folie dans leur cuisine cet été, Sodastream propose deux nouvelles couleurs, à savoir le bleu glacier, et un mandarine pétant, absolument canon !

Il n’y a pas à dire, sur le comptoir, elle en impose !

Mais alors, comment fonctionne-t-elle ?

La Sodatream est aussi belle que pratique. Elle est d’ailleurs tellement facile à utiliser qu’elle va s’imposer en 5 minutes top chrono dans nos cuisines. Elle va permettre de créer des boissons pétillantes en deux temps trois mouvements. Tout cela grâce à un système de recharge gaz à clipser au dos de la machine, le cylindre Quick Connect. Résultat, en abaissant le levier de gazéification plusieurs fois, il est possible de créer une boisson pétillante. Vous n’aurez donc qu’à clipser la bouteille dans l’ouverture prévue à cet été, activer le levier autant de fois que vous le souhaitez, et déguster votre eau nature ou accompagnée des ingrédients de votre choix.

À noter que les bouteilles de gaz sont facilement remplaçables par des neuves dans des points de vente à retrouver sur le site officiel OU directement à domicile. Plus besoin donc de se déplacer, et ça, c’est plutôt bien pensé !

En route donc pour 60 L d’eau pétillante !

À vos recettes !

Avec la chaleur qu’il fait en ce moment, on a envie de varier les plaisirs en concoctant des boissons glacées rafraîchissantes. Composées de fruits frais, de menthe ou encore de sirops. Et j’avais justement envie de faire une parenthèse avec les nouveaux sirops proposés par Sodastream. Toujours dans l’idée du respect de l’environnement, les bouteilles sont en verre. Les sirops quant à eux sont bios, délicieusement parfumés. J’ai d’ailleurs eu un gros coup de cœur pour le sirop cassis que j’ai trouvé très proche du goût du fruit. Absolument pas chimique, contrairement à ce que j’ai pu goûter en GMS. Au contraire, le goût du cassis est bien présent. D’ailleurs, je vous conseille de le doser plus généreusement si vous avez envie d’un peu d’intensité. Pour les autres, ceux qui aiment les goûts subtilement parfumés, vous allez adorer.

Et pour les amoureux de cocktails, n’hésitez pas à partager en commentaire vos idées de recettes Sodastream. Êtes-vous adeptes de fines bulles ou de bulles plus généreuses ? À quel moment de la journée préférez-vous déguster votre eau pétillante ? Bel été à tous !