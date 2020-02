TalkLife : Une application d’entraide et d’écoute

L’idée principale de TalkLife est la suivante : On vit tous des hauts et des bas dans notre vie, mais nous n’avons pas toujours la possibilité de partager avec autrui ce que l’on ressent. Il peut être plus facile parfois de se confier à des étrangers du monde entier plutôt qu’à sa propre famille ou ses propres amis, ce que facilite l’application. Celle-ci permet de créer un lien entre différentes personnes qui ont le même soucis et qui facilite l’échange de conseils afin de se tirer vers le haut.

L’application ne remplace pas un professionnel mais celle-ci vous montre que vous n’êtes pas seul à vivre ce que vous vivez, que d’autres l’ont vécu ou le vivent à cet instant. L’utilisation de l’application dépendra de ce que vous en faites. Non seulement vous pourrez aider d’autres personnes mais vous pourrez également vous faire aider. Il y a actuellement plus de 125 pays différents représentées par plus de 1,5 millions d’utilisateurs.

L’organisation a établit une étude afin de pouvoir constater l’impact de l’application et voici ce qu’ils ont pu trouvé :

77% des utilisateurs ont davantage de facilité à demander de l’aide lorsqu’ils en ressentent le besoin.

73% des utilisateurs évoquent le fait que leurs relations se sont améliorées.

65% des utilisateurs se disent davatange positif quant à leur avenir.

73% se disent davantage compris les autres.

68% se sentent davantage parés pour faire face à la vie.

​Voici l’avis de Matt, 20 ans, utilisateur de Talk Life :

I started suffering from mental health issues when I was 15 years old and I used to self-harm and have suicidal tendencies. I felt like I had no one I could trust and tell until I found TalkLife.” => J’ai commencé à souffrir de troubles mentaux quand j’avais 15 ans. Je me mutilais et j’avais des tendances suicidaires. Je n’avais personne de confiance à qui je pouvais en parler jusqu’à ce que je découvre l’application.