Tête de Fesses est plus célèbre que toi – Ed. Sarbacane

Tête de Fesses est plus célèbre que toi est le cinquième tome de la série jeunesse, de Bertrand Santini. Un roman jeunesse, plein d’humour, paru aux éditions Sarbacane, en octobre 2023, qui suit les aventures d’un chat qui rêvait d’être un génie du mal !

Il n’est pas facile de vivre tous les jours dans une maison remplie d’humains ! C’est ce que pense quotidiennement Tête de Fesses, perché en haut de son panier, dans un coin du salon. Le chat contemple la famille Caboufigues. Pour lui, les deux parents restent des animaux plutôt inoffensifs et sympas. En effet, dès son arrivée dans cette maison, Tête de Fesses a su les éduquer pour qu’ils soient propres, pas trop agités et peu bruyants. Le chat n’a pas à se plaindre de la vie dans cette maison. Les Caboufigues lui servent, deux fois par jour, des croquettes bio au saumon frais !

Le récit est, une fois de plus, déjanté et plein d’humour. Les jumeaux diaboliques décident de faire de leur chat une star des réseaux sociaux ! Leur idée fonctionne et les fans like de plus en plus. Mais, malgré tout, rien ne va se passer comme prévu… Tête de Fesses va se faire enlever… L’histoire est assez bien posée et décrite, pour les jeunes lecteurs, qui suivent ces aventures rocambolesques. Avant de retrouver le récit, un rappel permet de découvrir ou redécouvrir l’univers de Tête de Fesses. Entre les bêtises des enfants et ce chat qui ne souhaite qu’être méchant, l’aventure s’annonce épique et improbable ! Des illustrations, en couleur, accompagnent parfaitement le récit.

Tête de Fesses est plus célèbre que toi est le cinquième tome de la série de romans jeunesse, des éditions Sarbacane. Un récit hilarant, bien rythmé et posé, qui présente les bêtises de deux enfants, qui embarquent dans une drôle d’aventure leur chat méchant !

