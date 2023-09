The Black Blues Brothers au Théâtre Libre

Partagez





The Black Blues Bothers – Après un succès Au Fringe Festival où ils ont été applaudis par 15 000 spectateurs en août dernier, les 5 acrobates kenyans se posent pour la première fois en France. Venez les applaudir au Théâtre Libre et laissez-vous émerveiller, surprendre et impressionner par cette comédie musicale acrobatique.

The Black Blues Brothers

du 18 octobre au 12 novembre 2023

au Théâtre Libre – Paris

Leur incroyable performance leur a valu une invitation aux plus grand événements de cirque du monde, le Festival International du Cirque de Monte-Carlo, où ils ont reçu deux prix spéciaux. Le public de nombreuses émissions télévisées, telles que Le Plus Grand Cabaret du Monde, sont restés bouche bée devant leur performance. À votre tour de les découvrir !

Dans une élégante boîte de nuit à l’ambiance rappelant le Cotton Club, où une radio vintage diffuse inlassablement des airs de rythm’n blues. En toile de fond, l’incomparable et très reconnaissable bande-son du film culte The Blues Brothers. Le barman et les serveurs exécutent tour à tour et à un rythme effréné, de sauts périlleux, des formations humaines en pyramides, et des exhibitions de cascades enflammées, des performances acrobatiques à couper le souffle et beaucoup d’autres surprises. Un spectacle “feel-good” à ne manquer sous aucun prétexte ! INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Du 18 octobre au 12 novembre 2023, du mercredi au samedi à 21h, le dimanche à 16h

Théâtre Libre – 4 Bd de Strasbourg – Paris Xe (M° Strasbourg Saint-Denis)

Tarifs : à partir de 27 euros

Durée : 75 minutes