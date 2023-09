Kaleïdos – La mer-suspendue

La mer-suspendue est le premier tome de la nouvelle série jeunesse Kaleïdos, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Motus et Lucio Leoni, parue en septembre 2023, qui présente un monde fantastique, de l’action et des personnages drôles et attachants.

Au commencement, il y avait les Hazutes. Depuis la Haute Ronde, dans le ciel, les divinités artistes baptisées Hazutes œuvraient sous l’impulsion de Caousca, à la couleur blanche, à imaginer un monde nouveau : Kaleïdos. Ainsi, les neuf couleurs qui représentent les Hazutes, qui composent tout, ont laissé libre court à leur imagination et à leurs pouvoirs. Entre liberté et créativité naquirent neuf peuples, neufs territoires, reliés les uns aux autres. Kaleïdos restait ainsi en perpétuelle évolution, changeant au gré des envies et caprices esthétiques des divinités. Ce monde était surprenant et sans limite, avec des monts inversés, cités de nuages, bulles géantes sous l’océan, ponts serpentins… Kaleïdos était pour ses habitants comme un organisme vivant, joyeux et généreux durant des générations entières. La vie était harmonieuse et les Kaeïdisis profitaient de cette beauté.

Mais un jour, une couleur chuta. De cette rupture, un déséquilibre brisa le contact avec les Hazutes. La vie continuait paisiblement, mais un changement commençait… Des velkuins sont partis répandre la nouvelle que maintenant, il n’y avait plus de divinités et arrivait le libre arbitre. La bande dessinée présente ce nouvel univers fantastique, avec des héros particuliers et attachants. Des créatures surprenantes et des peuples incroyables, sont à découvrir, à commencer par le jeune Jharzafat qui, durant son voyage va venir en aide à Qwydine, ainsi que sa nurse guerrière. Le récit est plutôt bien découpé, avec de l’humour, de l’action et des personnages rapidement attachants. L’univers reste mystérieux, avec son lot, certainement, de créatures incroyables et d’aventures. Le dessin est plaisant, avec un trait dynamique et fluide, offrant de beaux personnages et un bestiaire fascinant.

La mer-suspendue est le premier tome de la nouvelle série jeunesse Kaleïdos, des éditions Delcourt. Un récit fantastique qui débute, offrant un univers intéressant et amusant à découvrir, avec son lot d’action, d’émotions et d’aventures à venir…

Lien Amazon