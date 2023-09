De Chanceny X Bougie Marsault : le Coffret Édition Limitée

Lorsque l’excellence des fines bulles de Loire de De Chanceny se marie à l’art de l’upcycling de la marque Marsault, le résultat est tout simplement magique. Le coffret édition limitée De Chanceny X Bougie Marsault est bien plus qu’un simple cadeau, c’est une invitation à un voyage sensoriel unique au cœur de la Vallée de la Loire.

De Chanceny : L’expression de l’excellence

Depuis 1860, De Chanceny est un nom synonyme d’excellence et de tradition dans le monde du Champagne. Ses flacons, frais, modernes et créatifs, ont su s’imposer au fil des années comme une référence des bulles de Loire. Les vignerons travaillent avec délicatesse et subtilité, selon la méthode traditionnelle, pour créer des vins mémorables.

La cuvée Impétus, qui compose ce coffret exclusif, est un Crémant de Loire Brut fin et élégant. Elle révèle des notes de poires et de pain grillé qui en font un délice pour les sens. L’élevage sur lattes pendant 5 années donne naissance à une symphonie de saveurs où chaque cépage – Chardonnay, Chenin, Cabernet Franc et Grolleau – s’exprime avec une élégance inégalée. Sa bouteille, toute en formes, se pare des couleurs rouges et noires, donnant un aspect noble et sensuel à la cuvée.

Marsault : L’art de l’upcycling

La marque Marsault, quant à elle, est réputée pour sa créativité dans le domaine de l’upcycling. En effet, elle transforme des objets du quotidien en œuvres d’art parfumées. Chaque bougie Marsault est une pièce unique, réalisée dans un flacon usagé, et constitue une fusion harmonieuse entre l’art de la parfumerie et l’upcycling. Chaque création est une expérience olfactive et visuelle qui révèle les arômes subtils de l’objet d’origine tout en apportant une nouvelle dimension artistique. Celle du coffret édition limitée De Chanceny X Bougie Marsault ne déroge pas à la règle. Fabriquée en France avec de la cire végétale, elle trouvera naturellement sa place sur nos tables festives de fin d’année.

Le coffret édition limitée De Chanceny X Bougie Marsault : une ode à l’élégance

Ce coffret exclusif est un hommage aux fines bulles de Loire et à l’art de la bougie parfumée. Il vous offre l’opportunité de découvrir la richesse de la région ligérienne de manière responsable et créative. Il est bien plus qu’un simple ensemble de produits de qualité. En effet, il incarne une expérience complète qui éveille les sens et crée des souvenirs inoubliables.

Le coffret cadeau De Chanceny X Bougie Marsault est une véritable pièce d’art disponible au prix de 65€. Vous pouvez le trouver ici et au cellier de la Cave Robert & Marcel.

En somme, le coffret édition limitée De Chanceny X Bougie Marsault est bien plus qu’un simple cadeau, c’est une expérience sensorielle complète qui met en lumière l’excellence des fines bulles de Loire, le savoir-faire de De Chanceny et l’art créatif de Marsault. Un voyage dans la Vallée de la Loire qui éveille les sens et crée des souvenirs inoubliables. C’est une invitation à partager une bulle de souvenir olfactif De Chanceny à chaque occasion.