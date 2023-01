The Frontier, le premier tome – Ed. Le Lombard

The Frontier est une nouvelle série originale des éditions Le Lombard, qui débute avec ce premier tome, à paraître le 27 janvier 2023. Une bande dessinée au format spécial, qui présente un univers fantastique et inquiétant, avec des héros hors la loi recrutés pour sauver le monde.

Il existe plusieurs versions sur les origines de la tempête. Des histoires inventées qui ont traversé tout l’Ouest. Elles se voient souvent racontées aux enfants, ou aux moins courageux, pour les effrayer. La vérité est que personne ne connaît l’origine de la tempête. Tout ce que l’on sait, c’est que de l’autre côté de la tempête c’est la mort qui attend. Un groupe de cinq personnages arrive à la petite ville de Caldwell. Ils arrivent en plein milieu d’un duel, qui semble intéresser les habitants. Certains commencent les paris, mais ils se trouvent vite dérangés par les visiteurs qui cherchent le gîte et le couvert. La tension monte rapidement et l’un des habitants se transforme en bête enragée. La jeune femme blonde du groupe qui demandait quelques renseignements, interpelle Butch, pour s’occuper de la menace.

Dans un monde fantastique, dans l’Ouest américain des années 1870, une étrange équipe a été recrutée. Le petit groupe de cinq personnages possédant des pouvoirs et ayant quelques méfaits derrière eux, doit sauver la Terre d’une tempête. Le récit est découpé efficacement en plusieurs chapitres. Pour mieux comprendre les différents personnages, des flashbacks proposent de découvrir leur recrutement, entre autres. La bande dessinée plutôt bien structurée, garde beaucoup de mystère, notamment autour de cette inquiétante tempête qui apporte la mort. Elle offre aussi son lot de tension, de suspense, de questionnements, de combats épiques… Tous les personnages aux pouvoirs extraordinaires et terrifiants sont énigmatiques, tout comme le sombre recruteur. Le dessin, en noir et blanc, rappelle, tout comme le format, le manga, avec un trait efficace et vif.

The Frontier est une nouvelle série fantastique, des éditions Le Lombard, qui débute avec ce premier tome. Un album surprenant et captivant, qui présente une aventure fantastique, dans un univers qui rappelle le western, avec une ambiance oppressante et des personnages inquiétants.

