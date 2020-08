Timoté à l’aquarium, une nouvelle découverte pour le petit lapin !

Timoté à l’aquarium est un nouvel album du petit lapin, d’Emmanuelle Massonaud et Mélanie Combes, paru aux éditions Gründ, en juin 2020. Un petit livre carré, dans lequel les jeunes lecteurs vont pouvoir retrouver le petit héros, pour une visite pleine de surprise.

Maman a eu une superbe idée, elle emmène Timoté, Lila et Maxou visiter l’aquarium. Sur le chemin, Maxou n’arrête pas de répéter qu’il aimerait voir des baleines. Mais Maman lui rappelle que les baleines sont bien trop grosses pour vivre dans un aquarium. Elle promet, cependant, que les enfants vont découvrir des merveilles ! En effet, plein de surprises attendent les trois amis. Lila se croit dans une grotte, car il fait un peu noir, Timoté, lui s’extasie sur la grandeur des aquariums, beaucoup plus grand que le bocal de son poisson rouge. Dans le premier aquarium, les enfants découvrent une multitude de poissons multicolores…

Ainsi de suite, en suivant la visite des trois amis, les jeunes lecteurs vont découvrir, tout comme leur héros, des différents aquariums, mais surtout les différents animaux marins que l’on peut y trouver. Une faune coloré, féérique, amusante, curieuse et parfois drôle. A travers le récit adapté, les enfants, enrichissent leur vocabulaire et apprennent certaines choses. L’album est vraiment très complet, tout en restant doux et amusant, les bambins peuvent s’identifier facilement à l’un des trois amis. De plus, une petite leçon d’écologie vient s’insérer et parfaitement compléter l’histoire, pour préserver les océans et les animaux marins. A chaque double page, une grande illustration est à retrouver, pour accompagner la lecture. Un petit imagier, pour s’enrichir et un jeu, à la fin de l’ouvrage, sont à retrouver pour continuer à s’amuser avec les poissons de l’aquarium.

Timoté à l’aquarium est un nouvel album des éditions Gründ, à travers lequel le petit lapin partage des moments de sa vie, avec les jeunes lecteurs. Une nouvelle histoire tendre, amusante et intéressante, qui offre aussi à enrichir son vocabulaire, découvrir la faune marine et préserver les océans.