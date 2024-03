Timoté – La collection des éditions Gründ s’agrandit !

Timoté, adorable petit lapin, est une collection de livres jeunesse, des éditions Gründ, qui se complète, avec quatre nouveaux titres. Va chez le docteur, est amoureux, aime tout faire tout seul, et le chantier sont quatre nouveaux albums parus depuis de début de l’année.

En sortant de l’école, Maman rappelle à Timoté, qu’il faut qu’ils aillent chez le docteur. Timoté ne semble pas intéressé, et préfèrerait aller au jardin avec Maxou. Maman explique que tous les ans, le docteur regarder si les enfants ont bien grandi. De plus, sa petite sœur, Rose, a un gros rhume… Un peu plus tard, dans la salle d’attente du docteur Rainette, Timoté regarde un livre pour patienter. Rose, quant à elle n’arrive pas à s’endormir et commence à s’énerver.

Les quatre petits albums présentent quatre thèmes différents, à aborder avec les jeunes enfants. Ainsi, la peur du docteur, l’apprentissage de l’autonomie, le sentiment amoureux, ou encore la découverte du chantier, sont autant de sujets variés, qui plairont aux jeunes lecteurs. Les histoires restent adaptées et détaillées, pour découvrir doucement les différents thèmes. Les récits présentent la vie de Timoté, avec des dialogues, proposant ainsi des histoires vivantes, dans lesquelles les enfants peuvent se projeter. Les enfants grandissent et leur héros aussi, proposant de découvrir ses questionnements, ses sentiments… Les préoccupations de chacun trouvent réponse à travers ces histoires « miroirs », toujours aussi plaisantes à lire, ou à écouter, grâce au QR code. Le dessin reste rond, doux et coloré. Des jeux sont également à retrouver à la fin de chaque album !

Timoté va chez le docteur, est amoureux, aime tout faire tout seul, et le chantier sont quatre nouveaux titres de la série jeunesse, des éditions Gründ. De jolies histoires « miroirs » qui abordent avec douceur et simplicité les préoccupations des petits et des parents.

Lien Amazon