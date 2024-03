Prima Spatia – La traque

La traque est le deuxième tome de la trilogie Prima Spatia, des éditions Vents d’ouest, paru en février 2024. Une bande dessinée de Denis-Pierre Filippi et Silvio Camboni, qui présente la suite des aventures d’Alba et de l’équipage du navire cosmique la Flèche.

A Prima Spatia, au siège de la Monnaie, un être semble méditer. Il s’éveille, ouvre les yeux et s’en va. Il arrive bientôt devant d’autres congénères. L’un d’eux demande à l’agent Isandre de le suivre, car sa présence est requise auprès du grand intendant. Isandre explique qu’il doit surseoir à cette convocation. En effet, il a une authentification de premier ordre à valider. Devant lui, l’autre semble s’énerver, il répète que cette convocation est d’ordre prioritaire. Aussi, ne pas l’honorer équivaudrait à une faute majeure. Les deux gardes, de chaque côté commencent à sortir leurs armes et à les pointer. Isandre donne un coup, échappant à un tir. Il s’empare d’une arme et tire à son tour, tout en confirmant sa réponse. Alors que les trois créatures sont au sol, Isandre monte à bord d’un petit vaisseau, pour s’en aller. Ailleurs, l’équipage de la Flèche fait quelques réparations…

C’est une traque et une course-poursuite qui est à découvrir dans ce deuxième tome, entre autres. En effet, les soupçons de la capitaine, sur la jeune Alba, se confirment. Cela n’arrange rien aux tracas. Ils se voient bientôt rattraper par leurs ennemis, qui en veulent à la jeune fille. Ainsi, l’aventure se poursuit, avec de nombreux rebondissements, des combats et quelques pertes. La fuite, la ruse et les réparations rythment le récit plein de péripéties, dans lequel les personnages se révèlent un peu plus. La bande dessinée présente une aventure spatiale incroyable, avec un univers futuriste, fascinant et intéressant, qui continue de s’étoffer. Le mystère se dévoile aussi autour d’Alba, de ses pouvoirs et de son statut, qui lui valent d’être poursuivie ! Le mystère demeure, cependant, sur pas mal de choses encore et sur les choix futurs de la princesse… Le dessin reste agréable, avec un trait travaillé.

La traque est le deuxième tome de la série de science-fiction Prima Spatia, des éditions Vents d’ouest. Un album, qui se lit facilement, rythmé et plaisant à suivre, entre course-poursuite, combat et révélation sur l’identité de l’héroïne…

