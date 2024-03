A Nice les hôtels Happyculture organisent leur première opération de nettoyage de plage

Engagés dans une démarche éco-responsable, les hôtels HappyCulture de Nice – membres du groupe Honotel – organisent leur première grande opération de nettoyage de la plage. Ce sera le lundi 25 mars, de 10h à 12h.

Neuf hôtels participent à cette opération

Soutenue par la Métropole Nice Côte d’Azur, cette action en faveur de l’environnement compte sur la participation d’une trentaine de collaborateurs, évoluant au sein de ces neuf établissements de Nice du groupe : The Deck Hôtel, La Villa Bougainville, l’Hôtel Le Grimaldi, l’Hôtel Excelsior, l’Hôtel Nap, The Jay Hôtel, l’Hôtel So’Co, la Villa Otero et l’Hostel OZZ.

Une opération soutenue par la Métropole Nice Côte d’Azur

Dans le cadre de ce ramassage éco-citoyen, la Métropole Nice Côte d’Azur met à disposition des équipes participant à cette opération le matériel nécessaire pour nettoyer la plage : des pinces à déchets, des gilets haute visibilité, des paires de gants anti-coupure, un cendrier géant, des pesons et balances, des sacs plastiques ou encore des gants jetables.

Au delà de l’effet bénéfique immédiat, la collecte de déchets sur la plage a pour objectif de sensibiliser le public à la pollution et à encourager la prise de conscience ainsi que les initiatives individuelles et collectives.

Depuis 2015, l’ensemble des établissements HappyCulture ont initié un programme RSE ambitieux – Committed Hospitality – qui offre aux voyageurs et collaborateurs la possibilité de s’engager sur des actions environnementales et sociétales concrètes. Par exemple, les fontaines à eau filtrée ont remplacé les bouteilles en plastique et les emballages individuels ont été abandonnés au petit-déjeuner.

L’opération de nettoyage de la plage de Nice aura lieu lundi 25 mars de 10h à 12h.

Pour plus de renseignements sur les hôtels HappyCulture de Nice : www.happyculture.com/fr/nice