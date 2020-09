Top 5 des accessoires indispensables pour un pique-nique

Quoi de mieux qu’un pique-nique par une belle journée ensoleillée ? Bien manger et passer du bon temps avec ses proches est un bonheur. On prévoit de bonnes petites préparations maisons, on prend quelques bières, un peu de vin et des softs et c’est parti !

Bien manger et bien boire est une chose mais il faut aussi être bien installé avec les matériels adéquats. Nous avons retenu cinq accessoires qui pour nous sont les plus indispensables. Bien sûr la liste n’est pas exhaustive mais en vous procurant les objets de cette liste, vous partirez déjà sur de bonnes bases. Découvrons tout ça sans plus attendre !

Le sac isotherme

Parmi les accessoires lunch et pique-nique indispensables , voici celui que vous devez avoir à tous les coups. Lorsque l’on pique-nique, forcément il fait beau donc il fait chaud. On peut par exemple préparer de bonnes salades fraîches et les glisser dans un contenu isotherme pour le transport. Sans cet accessoire, votre repas se réchaufferai rapidement et vous dégusteriez de la nourriture tiède voire chaude. Ce ne serait pas tellement appréciable, n’est-ce pas ?

Ce que l’on veut en été, c’est manger et boire frais. En plus du repas, vous pouvez aussi mettre à l’intérieur vos boissons afin de les tenir au frais. Un bon sac isotherme pourra maintenir la température de votre repas et boisson pendant plusieurs heures.

La gourde en inox isotherme

La gourde isotherme reste aussi un incontournable pour un pique-nique réussi. Toujours dans la même idée, lors des sorties pique-nique il fait souvent chaud donc il est important de bien s’hydrater.

Une gourde en inox vous servira à transporter de l’eau et à la garder fraiche. Sur le marché, vous trouverez des gourdes de tailles différentes, cela pourra aller de 200ml à 3L par exemple. Passé 3L, ce sera un peu lourd à porter mais pourquoi pas. Vous verrez aussi que vous pouvez trouver des gourdes ou bouteilles isothermes avec des motifs originaux.

Avoir un joli produit de qualité, c’est le top ! Il y en a pour tous les goûts, vous trouverez forcément votre bonheur !

La nappe de pique-nique

Voici un produit qu’on ne voit pas dans toutes les sorties pique-nique. À la place des nappes de pique-nique, on voit régulièrement des serviettes ou des couvertures. Mais attention même si cela fait l’affaire, ce ne sont pas des accessoires fait pour ça. Une couverture ou une serviette peut facilement se tâcher.

Par exemple, si vous faites tomber de la sauce dessus, vous allez voir que l’absorption se fait très rapidement. Ensuite, vous n’avez plus cas laver à la main ou passer le tout à la machine à laver. La plupart des nappes de pique-nique sont fabriquées en tissu Oxford, c’est un matériau qui est respirant, robuste et imperméable.

L’entretien se fait facilement avec une éponge et un peu de produit nettoyant. De plus, vous pouvez choisir la taille de la nappe, l’essayer c’est l’adopter !

Le tire-bouchon

Voici un accessoire que tout le monde n’utilisera pas car tout le monde ne boit pas de vin. Cependant, c’est un matériel que l’on voit très régulièrement et pour beaucoup un bon petit verre de vin en mangeant, c’est appréciable ! C’est pourquoi nous avons décidé de l’intégrer à notre liste.

Vous trouverez des tire-bouchons pour tous les goûts car il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs. Aussi, il y en a à tous les prix, vous pouvez vous procurer un tire-bouchon classique manuelle pour quelques euros ou un tire-bouchon électrique qui pourra coûter une centaine d’euros.

Nous pouvons dire que c’est votre passion du vin qui déterminera le prix que vous voudrez bien mettre !

Les couverts et accessoires en bambou

Les accessoires en bambou vont remplacer les couverts et autres objets en plastique. Car oui, tout le monde sait qu’aujourd’hui nous devons faire des efforts pour la planète. Tout ce qui est fait en bambou est lavable et réutilisable. Par exemple, vous pouvez très bien utiliser des couverts en bambou, des pailles en bambou…

Ça a son petit côté fun qui vous permettra de produire moins de déchet et donc d’améliorer notre situation environnementale. L’utilisation d’objet en bambou rend éco-responsbale ! Au passage, faites attention de ne pas laisser vos déchets sur place lorsque que vous quittez l’endroit de votre pique-nique, soyez respectueux pour les suivants qui viendront s’assoir à votre place.

Équipez-vous pour votre prochain pique-nique

Maintenant que vous savez tout, c’est à vous de faire votre choix ! En emportant avec vous ces cinq accessoires indispensables, vous allez être dans d’excellentes conditions pour passer un très bon moment.

Il ne vous restera plus qu’à bien manger, bien boire, et profitez des personnes qui vous entoure sans modération. Attention en revanche à la consommation d’alcool qui elle est avec modération !