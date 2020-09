Le théâtre Francis Gag de Nice a dévoilé sa nouvelle saison

Le théâtre Francis Gag de Nice vient de dévoiler les rendez-vous de septembre à décembre de sa nouvelle saison. Au programme, des spectacles tout public, des événements qui accueilleront des manifestations culturelles mais aussi des spectacles réservés aux publics scolaires. C’est donc une programmation riche et variée qui attend les spectateurs du théâtre bien connu du Vieux Nice.

Les spectacles tout public : Frédéric Zeitoun, Enzo Enzo, Victor Hugo…

Le 18 septembre, Frédéric Zeitoun, bien connu des téléspectateurs de Télé Matin ouvrira la saison « En concert », avec un « genre de stand-up musical ». C’est ainsi qu’il définit lui-même ce concert. Après avoir prêté sa plume à de nombreux artistes, Frédéric Zeitoun a décidé de donner de la voix.

D’autres spectacles suivront au fil des mois :

Le Pari d’en rire – Les 4 Barbues opus 2 : le spectacle musical de la compagnie Une Petite Voix m’a dit

Hugo, l’interview de Victor Hugo et Yves-Pol Déniélou : le coup de cœur Off du Festival d’Avignon 2019.

3D Dense de Marie-Pierre Génovese : un spectacle qui mêle la danse et le théâtre.

Prof ! de Jean-Pierre Dopagne : ce seul en scène est une création 2020.

La Belle Otero, l’immortelle Otero : théâtre

Chacun sa famille ! : Enzo Enzo (l’interprète du célèbre titre “Juste quelqu’un de bien” dans les années 90) et Laurent Viel viendront présenter un spectacle musical sur le thème de la famille.

Accord et âmes : un spectacle musical avec Anne Carrère (la magnifique interprète de « Piaf le spectacle ») et Arnaud Fusté-Lambezat.

Debout là-dedans ! un spectacle clown-cirque de la compagnie Entrechocs.

Seule : une pièce chorégraphique et musicale de Laurence Marthouret.

Le fils de sa mère : un théâtre-solo documentaire créé cette année, de Louise Dupuis et Julien Storini.

Chicoulata e virtu : un spectacle de la troupe du théâtre niçois Francis Gag

Les accueils de la saison

Le théâtre accueillera toute l’année de nombreux rendez-vous associatifs et manifestations culturelles et caritatives en français et parfois en niçois. En marge de la saison, des artistes confirmés seront également accueillis, parmi lesquels Noelle Perna et Laurent Barat.

Au fil de la saison

La vie du théâtre Francis Gag sera aussi rythmée par plusieurs événements :

Les journées européennes du patrimoine : samedi 19 septembre

La fête des théâtres du 5 au 18 octobre

Les fourres de rire vendredi 30 et samedi 31 octobre

La saison scolaire

L’Ecole du spectateur accueillera à nouveau les écoliers, collégiens et lycéens pour leur faire découvrir les grands auteurs : Victor Hugo, Edmond Rostand, Antoine de Saint-Exupéry et tant d’autres….

Pour plus de renseignements : www.theatre-francis-gag.org