Mes 150 pourquoi – L’histoire de France

L’histoire de France est un nouveau documentaire qui vient compléter la collection Mes 150 pourquoi, des éditions Flammarion. Un livre de 64 pages, proposant aux jeunes lecteurs et curieux, de découvrir toutes les périodes de l’histoire de France, à travers des questions et des réponses courtes.

Dès que l’on veut se pencher sur l’histoire de France, les grands évènements comme les grands personnages, des dizaines de questions viennent à l’esprit ! Il a donc fallu choisir et retenir 150 questions pour ce documentaire. Aussi, c’est par ordre chronologique, en suivant les grandes périodes, que les questions et réponses sont à retrouver, de la préhistoire à l’époque contemporaine. Après quelques explications, un sommaire présente donc ces grandes périodes qui ont marqué l’histoire de France.

Avant de commencer à découvrir une époque, les jeunes lecteurs vont découvrir une définition de la préhistoire, de l’antiquité, du Moyen Âge, des temps modernes et de l’époque contemporaine. Ainsi, les jeunes curieux pourront mieux comprendre ces différences et se repérer dans le temps. Ensuite, des questions, des réponses, des illustrations et des photographies complètent le documentaire. Les enfants sont rapidement plonger dans l’histoire de France et ses anecdotes, à travers des questions percutantes pour eux et des réponses travaillées, courtes et adaptées.

Les questions et les informations sont nombreuses, parfois simples, parfois plus insolites et surprenantes, mais toujours passionnantes et intéressantes. La lecture est dynamique, avec ces questions courtes et répétitives avec le « pourquoi » et les réponses claires et précises, en quelques phrases. Les illustrations nombreuses et les photographies complètent parfaitement le documentaire, interpellant les curieux. La mise en page est également travaillée, jamais la même à suivre, avec une police parfois plus grosse, des encadrés…

L’histoire de France est un nouveau documentaire de la collection Mes 150 pourquoi, de Sandrine Mirza et Fred Sochard, paru aux éditions Flammarion. Un livre curieux qui invite les enfants à se plonger dans ces époques passionnantes, avec quelques anecdotes, des photographies et des illustrations, mais surtout des réponses courtes et intéressantes.