Une recette par jour est une éphéméride grand format, de 736 pages, des éditions Hugo & Cie, qui propose des idées culinaires, pour chaque jour de l’année. Un ouvrage qui s’effeuille, jour après jour, et dont les fiches peuvent se détacher, pour les conserver et les trier autrement.

C’est dans un coffret que se trouve l’éphéméride, qui se déplie comme un chevalet. Ainsi, pour chaque jour de l’année, une recette, simple et rapide à faire, est présentée. L’ouvrage débute avec une introduction, qui explique que manger est une activité essentielle, que nous répétons le plus tout au long de notre existence. Il est donc primordial que cette activité procure du plaisir, tout comme le fait de préparer des petits plats. Aussi cuisiner doit avant tout donner du plaisir à ceux pour qui nous réalisons de bonnes recettes. Pour inspirer et donner une jolie base, l’éphéméride apporte chaque jour une idée savoureuse, une entrée originale, un plat facile et succulent, des desserts délicieux…

L’ouvrage est pratique, pour les personnes qui n’ont pas le temps de cuisiner, qui manquent d’idées ou qui aimeraient changer des plats habituels ! Les recettes sont simples, adaptées à tout le monde, pour les novices, comme les petits chefs. 365 fiches-recettes sont ainsi présentées, suggérant des entrées, plats et desserts, pour quatre à six personnes. Les fiches sont bien détaillées, avec le nombre de parts, les temps de préparation et de cuisson, pour pouvoir gérer son temps et la liste de courses. Les recettes sont tout aussi bien détaillées, avec des étapes bien définies par des tirets. Dans l’idée, les recettes sont prêtes en 30 minutes, pour pouvoir se régaler, ou régaler la famille, en un temps raisonnable. De jolies photographies alléchantes présentent, au recto, les plats à préparer.

Une recette par jour – Simple & rapide est une éphéméride des éditions Hugo & Cie, qui propose 365 fiches-recettes. Un ouvrage qui se déplie comme un chevalet, pour confectionner entrées, plats et desserts, tout au long de l’année, à travers des recettes rapides et détaillées.