Mes émotions en musique – Mes petits imagiers sonores

« Mes émotions en musique » vient rejoindre la collection « Mes petits imagiers sonores » aux Éditions Gallimard Jeunesse. Il va permettre aux enfants d’exprimer ce qu’ils ressentent au travers de douces musiques classiques en rapport avec plusieurs sentiments : l’amour, la colère, la joie, la peur ou encore la tristesse.

Quel plaisir de retrouver l’univers d’Elsa Fouquier autour d’illustrations plus adorables les unes que les autres. L’amour ouvre le livre avec « Sicilienne », la douce symphonie de Gabriel Fauré. Les enfants pourront observer deux petites souris se lover l’une contre l’autre au cœur d’une nature douce et paisible. En appuyant sur la puce suivante, ils écouteront les notes puissantes des « Quatre saisons » de Vivaldi qui sont là pour traduire la colère qu’ils peuvent parfois ressentir. Et ce n’est pas cette petite fille qui semble crier de rage qui nous dira le contraire…

Puis, la joie fait son apparition. Cette fois-ci, rendez-vous pour une partie de luge tout en haut des montagnes enneigées, bercée par la « Danse Russe » de Tchaïkovski. Les enfants seront pressés de chausser leurs skis pour prendre part à cette journée rythmée par la bonne humeur. Ils vont aussi se retrouver face à ces sensations qu’ils connaissent moins, telles que la peur. Ici, elle est mise en valeur par les notes de Moussorgski qui semblent effrayer les animaux. Enfin, le livre se termine par la tristesse que l’on peut parfois ressentir. Elle est représentée par quelques notes de piano de Chopin.

Un cherche et trouve ludique

Comme vous le savez, « Mes petits imagiers sonores » se sont renouvelés autour d’un format comprenant un cherche et trouve très sympa. Les enfants pourront donc appuyer sur une puce à la fin du livre qui va reproduire le bruit de scènes présentes au fil de la narration : des pleurs, des rires, du verre cassé, des bisous, le bruit de la nuit. Les enfants n’auront qu’à retrouver à quel tableau cela leur fait penser. Ingénieux !

