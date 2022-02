Enlèvement d’épave : pourquoi c’est gratuit

Débarrasser votre maison d’une épave peut vous permettre de mieux l’aérer, de protéger votre environnement immédiat et votre propre santé. Ce service peut vous être rendu gratuitement par un épaviste professionnel dans votre région. En effet, différentes raisons justifient la gratuité de ce service. Vous voulez en savoir davantage ? Nous vous invitons à découvrir dans cet article pourquoi un enlèvement d’épave est gratuit.

L’enlèvement d’épave est une solution écologique



Laisser une épave de voiture ou de moto trainer dans la nature peut être nocif pour l’environnement. En réalité, une carrosserie ne peut quasiment pas se décomposer. Or, plus le temps passe, plus l’épave produit des substances toxiques. Cela étant, elle pollue d’une façon ou d’une autre l’environnement. Cette pollution est occasionnée par certaines matières toxiques contenues dans les épaves de voiture. Celles-ci sont capables d’empoisonner le sol et l’eau par la même occasion.

Afin d’éviter cela, l’Etat a décrété l’enlèvement d’épave gratuit. Ce faisant, il permet à tout le monde de bénéficier de ce service et de préserver la nature. Personne ne pourra donc prétendre qu’il n’a pas pu déplacer une épave de sa maison à cause du manque de moyen financier. Vous pouvez contacter des professionnels ici pour un enlèvement épave 94 rapide et bien sécurisé.

L’enlèvement d’épave est gratuit parce que les épavistes sont rémunérés autrement

L’épaviste est celui qui vient débarrasser votre maison d’une épave pour l’amener dans un casse auto. Lorsque ce dernier vient vous rendre ce service, il ne vous prend rien, car il a d’autres moyens d’être rémunéré. En effet, il a la possibilité de revendre les pièces qu’il aura récupérées sur la carrosserie et de garder l’argent pour lui.

De même, il peut avoir une rémunération par rapport au poids de la carrosserie. Cela est avantageux dans la mesure où plus l’épave sera lourde, plus l’épaviste pourra se faire de l’argent. Compte tenu de tous ces éléments, le pouvoir public a jugé bienséant de rendre l’enlèvement d’épave gratuit. Ainsi, toutes les entreprises professionnelles ne vous prendront rien quand vous sollicitez leur aide pour faire un enlèvement d’épave en France.