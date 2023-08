Une très belle programmation pour la nouvelle saison du Théâtre Anthéa d’Antibes

L’été n’est pas encore terminé que l’on est déjà en train de penser aux spectacles que l’on pourra voir la saison prochaine au Théâtre Anthéa ! Après avoir fêté son dixième anniversaire, le théâtre d’Antibes dirigé par Daniel Benoin va réserver encore de belles surprises à ses spectateurs. Comme lors des saisons précédentes, Anthéa fera la part belle aux productions et coproductions. Théâtre, danse, concert, humour, il y en aura pour tous les goûts et tous les publics. Cette nouvelle saison compte pas moins de 71 spectacles. Elle démarrera le 13 septembre avec une coproduction Anthéa, “Un léger doute”, une pièce écrite par Stéphane de Groodt et s’achèvera, le 18 juin, par le dernier spectacle de Jarry.

De nombreuses têtes d’affiche

Cela fait dix ans qu’ Anthéa propose des spectacles qui ont triomphé dans les théâtres parisiens la saison précédente. Le public ne va pas être déçu cette année encore. En effet, en octobre, Fanny Ardant va dire sur scène les mots de l’écrivain italien Erri De Luca dans “Impossible”. Le mois suivant, Ludivine Sagnier sera dans la salle Pierre Vaneck avec “Le Consentement”, une pièce adaptée du livre de Vanessa Springora qui avait fait grand bruit à sa sortie. La Comédie-Française présentera la célèbre pièce de Molière “Le Tartuffe”, avec notamment Dominique Blanc, Marina Hands et Denis Podalydès. Gaspard Proust règlera ses comptes dans “Demain la revanche”, une pièce de Sébastien Thiéry. En janvier, pour bien débuter la nouvelle année, on pourra applaudir Jugnot père et fils dans “Le jour du kiwi”, une pièce de Laetitia Colombani. Après avoir présenté “Harvey” la saison dernière, Jacques Gamblin sera de retour à Anthéa avec “Hop !”. Salomé Lelouch reviendra également avec sa nouvelle pièce “Sur la tête des enfants”, interprétée notamment par Marie Gillain et Pascal Elbé. En février, André Dussollier sera seul sur scène et jonglera avec les mots dans “Sens dessus dessous”. “Le ciel de Nantes” écrit et mis en scène par Christophe Honoré fait sans doute partie des pièces les plus attendues. Chiara Mastroianni sera pour la première fois sur la scène du Théâtre Anthéa dans cette pièce où le réalisateur de “Les chansons d’amour”, “Chambre 212” et plus récemment “Le Lycéen” convoque son histoire familiale. “Lorsque l’enfant paraît” a été nommée plusieurs fois aux Molières 2023 : la pièce avec Catherine Frot et Michel Fau sera en avril à Anthéa. Sylvie Testud justement récompensée du Molière du seule-en-scène incarnera dans “Tout le monde savait” Valérie Bacot, dénonçant ainsi le drame de la violence faite aux femmes. Thibault de Montalembert donnera vie aux mots de François Hollande dans “Un président ne devrait pas dire ça”. En juin, Edouard Baer présentera son “Journal d’Antibes”, un spectacle avec “beaucoup de mondes, avec jamais les mêmes, parfois oui, ça dépend des soirs”, comme il se plaît à le dire lui-même.

Maxime Le Forestier, Renaud, Bernard Lavilliers en concert

Les amateurs de musiques et de concerts seront comblés cette année ! Anthéa aura le plaisir d’accueillir trois grands chanteurs : d’abord Renaud en septembre pour un concert très attendu. En octobre, ce sera au tour de Maxime Le Forestier de venir chanter ses plus grands succès. Bernard Lavilliers sera accompagné de l’Orchestre philharmonique de Nice pour un concert qui s’annonce exceptionnel. Camille Lellouche dévoilera sur scène les titres de son premier album. Izïa mettra l’ambiance en novembre sur la scène de la salle Audiberti. Dans un autre registre, Ibrahim Maalouf présentera son tout nouveau spectacle à Antibes.

De l’humour

On va encore bien rire à Anthéa la saison prochaine. Laura Felpin, lauréate du Molière de l’humour, viendra présenter son premier seule-en-scène. Quant à Stéphane Guillon, habitué du théâtre d’Antibes, il viendra, avec son humour féroce, décortiquer l’actualité en décembre. On pourra applaudir Pierre Richard dans “Je suis là mais je ne suis pas là”, un seul en scène drôle et délicat. Fary, premier humoriste produit par Netflix en France, présentera son nouveau spectacle, intelligent et politiquement incorrect. Max Boublil reviendra à Anthéa avec son nouveau seul-en-scène. Sandrine Sarroche décodera l’actualité dans son nouveau spectacle très attendu. Comme il en a l’habitude, Christophe Alévêque présentera sa revue de presse. En juin, l’humoriste Jary clôturera la saison avec “Bonhomme”, son nouveau spectacle.

De nombreuses productions Anthéa

Depuis son inauguration, Anthéa a pu s’enorgueillir d’avoir produit plusieurs spectacles. Pour la nouvelle saison, comme le souligne Daniel Benoin, il y aura treize productions ou coproductions d’Anthéa. Le directeur du théâtre d’Antibes reprendra d’ailleurs en mai “A.D.A, l’argent des autres”, une pièce qui avait remporté un grand succès en 2008. Il fera cette fois appel à un nouveau casting. Auparavant, il aura monté l’opéra “Madama Butterfly” en coproduction avec l’Opéra de Nice. Laurent Pelly, qui avait mis en scène Jacques Gamblin dans “Harvey” reviendra à Anthéa avec “L’impresario de Smyrne”, du théâtre musical avec Nathalie Dessay. Andréa Ferréol sera au coeur de l’enfer numérique dans “Maddie”, une comédie digne de son tempérament. Clément Althaus et sa compagnie seront de retour à Anthéa pour revisiter l’histoire de Barbe-Bleue. “L’envers du.des corps”, c’est le titre de la nouvelle pièce de Mélissa Prat, issue du Conservatoire de Nice. Quant au Collectif 8, compagnie associée d’Anthéa, elle s’emparera de la célèbre dystopie d’Aldous Huxley, “Le meilleur des mondes”. Benoît Solès qui a triomphé à Anthéa avec “La maison du loup” et “La machine de Turing” présentera sa nouvelle pièce, “Le secret des secrets”. Lauréate du prix SACD Chorégraphie en 2022, Bintou Dembélé, présentera “G.R.O.O.V.E”, un spectacle déambulatoire à ne pas manquer. Zabou Breitman, qui est souvenue à Anthéa, dévoilera “Zazie dans le métro”, l’adaptation en comédie musicale du célèbre roman de Raymond Queneau.

Pour plus de renseignements sur les spectacles de la nouvelle saison du théâtre Anthéa : www.anthea-antibes.fr

A noter que la billetterie hors abonnement sera ouverte à partir du samedi 9 septembre.