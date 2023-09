Vesper – Aurora Crux

Aurora Crux est le troisième et avant-dernier tome de la saga Vesper, des éditions Dargaud, paru en août 2023. Une épopée fantastique, inspirée par Final Fantasy, un jeu vidéo de rôle dont Jéméry est un adepte passionné. Une quête initiatique passionnante et plutôt bien menée, qui se poursuit ici…

1127, au temple de l’Aurora Crux, les spectres des Inquisiteurs reçoivent un nouvel inquisiteur. Les maîtres n’auraient jamais cru qu’une personne aussi frêle et insignifiante survivrait aux quatre calamités. Ils demandent pardon à Redgrave. L’inquisiteur a sacrifié sa chair et transcendé son être pour brillamment surmonter les épreuves. Aussi, Redgrave est accepté dans la fraternité, et doit revêtir l’armure d’électrum. A genoux, Redgrave remercie ses frères, leur reconnaissance le comble de joie. L’héritage des inquisiteurs va donc perdurer et ensemble ils pourront purifier Etheria de toute forme d’ether impure et corrompue. 1159, dans la cité de Valestiel, Redgrave est à la recherche de Vesper. Djalynx explique que des acolytes de la fraternité ont retrouvé la trace de l’amazone ! Elle aurait été capturée au port de Fedelios, par des hommes du capitaine Cagliostro.

Ce nouvel album s’est fait attendre, mais cela en valait le coup ! En effet, l’épopée se poursuit, pour Vesper qui tente de retrouver sa sœur disparue. Pour cela, elle va devoir également retrouver Eko, c’est pour cela qu’elle s’est faite capturée par le capitaine Cagliostro. Tout est encore bien mené et développé, dans cette bande dessinée, qui reste captivante à lire. Le récit va faire quelques révélations, mais aussi offrir son lot de fantastique, de surprises, de funestes destins et de combats épiques. Plusieurs flashbacks permettent de dynamiser le récit, permettant aussi d’en savoir plus sur certains personnages et l’histoire en général. L’univers est riche, assez dense et complexe, mais reste inspirant et captivant. Le dessin se trouve tout aussi fascinant, avec un trait fluide et fin, très travaillé. Le graphisme est dynamique, les scènes de combat efficace, tout comme le découpage.

Aurora Crux est le troisième tome de la série fantastique Vesper, des éditions Dargaud. Un bel album qui transporte facilement les lecteurs dans l’aventure épique de Vesper, partie à la recherche de sa sœur, dans un monde de magie, pour une quête initiatique chaotique.

