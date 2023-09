Comment éviter les 100 pires erreurs en anglais ? est un ouvrage pratique, de Maud Vuaillat, à paraître aux éditions Larousse, en septembre 2023. Un outil idéal pour apprendre l’anglais, tout en évitant des erreurs grammaticales, trop fréquentes, et à maîtriser les structures lexicales.

L’ouvrage débute avec un avant-propos de l’autrice, qui explique que son livre reste ludique, simple et essentiel. Ensuite, la table des matières permet de se retrouver facilement et rapidement, dans le livre. Ainsi, l’on découvre le programme à venir, entre constructions de phrases, noms et déterminants, adverbes, conjonctions et prépositions… Avec des erreurs grammaticales à éviter et des erreurs lexicales, comme quelques difficultés supplémentaires, l’ouvrage semble bien complet. Ainsi, la première erreur à éviter et à corriger, va être sur le fait de ne pas prendre de petit déjeuner. Dans cette première phrase, deux erreurs vont être corrigées ! L’adverbe va être replacé avant le verbe et le verbe modifié…

Les erreurs sont ainsi listées, mais surtout très bien expliquées. En effet, tout est très détaillé pour comprendre, assimiler et se corriger, avec conjugaison, quiz et d’autres mises en situation. C’est synthétique et rythmé, semblant parfois répétitif, pour pouvoir assimiler, petit à petit, des notions importantes, afin de pouvoir parler correctement anglais. Les conseils méthodologiques permettent d’apprendre et progresser. Les quiz restent plaisants pour se tester sur chaque point de grammaire ou de vocabulaire abordé. Le guide est très riche et intéressant, assez captivant et facilement à prendre en main, pour une lecture assez efficace. La construction des phrases, de temps, les formes verbales sont ainsi reprises et expliquées, pour apprendre l’anglais sans se tromper et maîtriser pour bien s’exprimer.

Comment éviter les 100 pires erreurs en anglais ? est un guide pratique, des éditions Larousse. Un ouvrage très complet et intéressant, pour se corriger, éviter des erreurs trop fréquentes, apprendre correctement et progresser, pour pouvoir s’exprimer correctement en anglais.

