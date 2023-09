J’y arriverai ! – Docteur Catherine Dolto

Le docteur Catherine Dolto nous prodigue de nouveaux conseils dans l’ouvrage « J’y arriverai ! » publié aux Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées. Les enfants vont se rendre compte que l’apprentissage prend du temps et que l’échec n’est pas une fatalité, bien au contraire.

La collection Mine de Rien

« J’y arriverai ! » rejoint la collection des livres « Mine de rien » qui va permettre aux enfants de comprendre ce qu’ils peuvent vivre au quotidien. Catherine Dolto leur donnera des pistes pour qu’ils se sentent en confiance. Elle sera également d’une grande aide pour les parents qui ne savent pas toujours comment aborder des sujets sensibles avec leurs enfants. Les ouvrages mettent en avant des scènes de la vie quotidienne, parlantes pour les petits, grâce notamment aux illustrations de Robin qui sont réalistes et bienveillantes.

« J’y arriverai ! » est un livre à mettre entre les mains des enfants qui doutent d’eux et redoutent l’échec. En effet, certains préfèrent ne pas essayer plutôt que d’échouer. D’autres ne cessent de se comparer aux copains qui progressent parfois plus vite. Bref, ils ont l’impression de ne pas comprendre ou d’être en retard.

Ils finissent par s’isoler au point de ne plus oser se lancer dans telle ou telle activité de peur d’échouer.

Et les exemples sont nombreux, plus encore lorsqu’on est enfant et que l’on a tout à apprendre. Par exemple, si certains apprennent à faire du vélo sans roulettes à 4 ans, d’autres en sont encore à apprivoiser leur peur. Apprendre à faire ses lacets peut être compliqué pour certains et ce n’est pourtant pas une fatalité.

Il y a forcément des activités dans lesquelles on se sent mieux, chaque chose en son temps.

Dans tous les cas, il ne faut pas perdre de vue qu’il est bon de s’entraîner. Et que l’échec nous force parfois à persévérer, il joue un rôle de tremplin. L’auteure explique aux enfants qu’il est important de demander de l’aide, car les méthodes d’apprentissage varient d’une personne à l’autre. Et bien sûr, qu’il faut s’entourer de personnes bienveillantes qui nous encouragent.

Car oui, vous allez y arriver !

Une fois encore, le Docteur Catherine Dolto guide les enfants dans leur apprentissage de la confiance. N’hésitez pas à découvrir les autres ouvrages proposés par l’auteure sur le site officiel de Gallimard Jeunesse.

