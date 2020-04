Vesticheap réinvente la friperie en ligne

Suivre la mode n’est pas toujours facile, car les tendances coûtent cher. Ils pensent que les friperies sont des vêtements usés, froissés et poussiéreux. Cette idée est totalement fausse. De nos jours, on trouve des boutiques en ligne spécialisées dans la vente de friperie. C’est le cas de Vesticheap, il nous permet d’être à la mode sans être ruinés.

Le concept ?

C’est une boutique de friperie en ligne . Elle vend des articles de seconde main sans aucun défaut. Le site propose des produits de qualité impeccables et authentiques qui ne coûtent pas cher. On peut trouver divers articles pour homme et femme comme des vêtements, des accessoires ou encore de la maroquinerie.

Pourquoi le choisir ?

Les friperies proposées sont de très haute qualité et elles sont adaptées à tous les budgets. Tout le monde peut suivre la mode ou renouveler sa garde-robe avec son pouvoir d’achat. Les articles sont tous contrôlés et bien sélectionnés avant leurs mises en vente. La plupart des consommateurs sont satisfaits et postent des avis positifs sur le site.

À qui bénéficie-t-il ?

Homme ou femme qui souhaitent profiter des bonnes affaires. Chacun peut trouver son style avec les larges gammes d’articles. Les articles vendus conviennent à toutes les saisons. Évidemment, on peut trouver des pièces peu fréquentes comme les œuvres des grands couturiers qui sont disponibles dans la section « Le musée du Vintage ». Sachez également que les offres promotionnelles peuvent atteindre jusqu’à 80 %.

Ses avantages

La livraison sur Vesticheap est offerte pour les achats à partir de 49 €. En effet, les nouveaux clients bénéficient d’une réduction de 5 % avec le code FIRST5. Il y a une remise de 10 % avec le code TOP10 dès 59€ d’achats. Les prix des manteaux et vestes diminuent de 20 % avec le code ECO20.