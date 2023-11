Vida – Rencontre en le réel et l’imaginaire – Éditions Glénat Manga

Partagez





ATTENTION – Cette oeuvre comporte des scènes de violences et d’agressions sexuelles qui pourraient heurter la sensibilité de certains lecteurs.

Le ton est donné. Vida, c’est la confrontation de l’histoire intimiste de deux préadolescentes : la première, Vida, une arme militaire destructrice. Dans l’attente permanente d’une preuve d’amour de la part de son « père ». La seconde, Virginie, dans la même situation… Mais abusée régulièrement. Leur point commun : l’envie d’exploser à tout moment pour anéantir le monde, se révéler…

Un roman choc, et très perturbant, où s’entrechoquent les pensées intimes de deux jeunes filles que tout rassemble. Entre présent et futur, réalité et anticipation.

À découvrir aux Éditions Glénat Manga, le 8 novembre 23. (+14)

Le décor :

Un camion blindé…

Vida pourrait être une jeune fille comme les autres. À jouer avec ses amis/es, aller au collège, rentrer dans une maison où la chaleur de l’amour familial réchauffe, tous les jours, l’atmosphère. Malheureusement pour elle, ce qui l’entoure, c’est la mort. La froideur du laboratoire. Et les incessantes expériences en extérieurs, au milieu des soldats. Car, Vida, c’est surtout un programme de clones, destinés à être des armes nucléaires. Et, cette petite pré-adolescente, qui n’a de cesse d’exploser en irradiant tout ce qui l’entoure, renaît, sans cesse, de ses cendres comme un phénix.

À chaque fois, elle attend que « père » son créateur, lui montre un intérêt affectif. Difficile quand on ne peut pas être approchée, seulement derrière des vitres ou à travers une combinaison anti-radiation.

Une chambre…

Virginie, 8 ans. Comme à l’habitude, un week-end sur deux, la jeune prè-adolescente est « obligée » d’aller chez son père. Elle est là, allongée dans un lit jumeau, où elle n’aime pas être. Et, même si elle entend les bruits de la télévision, les bruits de son père dans le salon, elle sait qu’il est préférable qu’elle ne se fasse pas remarquer. Tout ce qu’elle veut, c’est rentrer chez maman …

Le point sur le roman :

Comme il est dit plus haut, et malgré les illustrations faussement naïves de Mato, ce roman n’est pas un roman « léger ». Le sujet dérange et bouleverse. On suit le quotidien de Vida et Virginie à différents âges de leur vie. Chaque chapitre, chaque récit intime, s’intercalent pour mieux plonger le lecteur dans cette « valse » de craintes, d’écœurement et de révolte.

D’un côté, cette attente de tendresse permanente, qui ne peut s’exprimer qu’à travers les vitres et/ou les combinaisons d’un univers médical. Projetant les sentiments en milieu stérile, mécanique, tant l’intérêt pour cette arme radioactive est scientifique. L’acharnement à vouloir être parfaite pour être reconnue, même si cela doit rimer avec destruction et renaissance.

De l’autre, cette gamine qui subit les abus réguliers de son père, et qui essaye de continuer à se dire qu’elle est tout de même aimée. Le récit est abrupt, sensible, au vu de l’âge de la pré-ado. On « s’écorche » comme ces deux gamines, sur l’enchaînement des situations. Les faits. Spectateurs silencieux d’un sujet bien difficile qu’Antoine Dole dénonce page après page.

La conclusion :

On referme le roman, en se demandant, comme les élèves du récit, si tout cela est une biographie. Et puis on se dit que le but qu’atteint l’auteur, finalement, c’est la libération de la parole pour les victimes d’actes aussi odieux que violent.

Vida aux Éditions Glénat vous retourne les tripes autant que la raison. Pourtant, le paradoxe de ces deux récits distincts s’éclaire en toute fin, pour une symbolique émouvante et exutoire. Nécessaire à toutes les VIDA de la Terre …