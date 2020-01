Voiture d’occasion : une bonne alternative d’achat

Méta :



Une voiture d’occasion accessible quel que soit le prix

Sur le marché automobile, la voiture d’occasion donne de plus en plus satisfaction. Son prix est toujours imbattable autant que le coût de l’assurance. Cependant, mis à part le coût réduit de son acquisition, un tel véhicule présente plusieurs autres qualités. Son accessibilité est sans conteste l’un des premiers arguments à mettre en valeur, mais les atouts ne se limitent pas à ce seul critère.

Une très bonne qualité de service

Bien que les voitures ne soient pas neuves, les vendeurs d’occasion présentent une très bonne qualité de service. Via les sites de ventes, l’estimation se fait en ligne, en seulement quelques secondes. Il suffit de renseigner dans les champs correspondant, les différents critères que vous recherchez, et s’il y en a, l’estimation de sa valeur vénale se fait en quelques clics. C’est peu ou prou, le parcours à suivre si vous comptez acheter une voiture d’occasion chez Elite Auto.

Par ailleurs, les vendeurs d’occasion mettent un point d’honneur à proposer des délais de livraison plus courts. Cette stratégie leur permet de s’aligner sur les standards de prestation des concessionnaires, ce qui les rend plus compétitifs. Vous pouvez aussi bénéficier de facilités de paiement avec un échelonnement des mensualités. Grâce à ce système, la somme totale est répartie sur plusieurs mois. Cela constitue clairement une aubaine pour différentes catégories de ménages qui peuvent s’offrir plus facilement une voiture d’occasion. Vous êtes intéressé par le marché de l’occasion et souhaitez découvrir des modèles de voiture ou des pièces auto discount, consultez le site Gataka.

Un coût moins important

La dépréciation de la valeur d’une voiture neuve est plutôt importante. Au cours des trois premières années, elle peut perdre jusqu’à la moitié de sa valeur d’origine. Ainsi, certaines personnes optent pour l’alternative. Acheter en occasion permet d’économiser en termes de décote puisque celle-ci est moins importante. Chez Elite Auto, il existe une large gamme de voiture allant des utilitaires aux gammes plus sportives. Il ne vous reste plus qu’à choisir le véhicule qui correspond à vos goûts et à vos besoins. Au nombre des arguments en faveur des véhicules d’occasion, on ne peut mettre de côté le coût de l’assurance. En effet, elle revient moins chère pour toute voiture d’occasion. Sachant que la valeur assurée prend en compte la valeur d’acquisition, vous ferez une économie en termes d’argent. Et vu qu’elle est plus ancienne qu’une neuve, vous n’aurez justement pas à choisir l’option « tous risques » dont le coût est plus élevé. Naturellement, les professionnels comme Elite Auto ne vous obligent pas à choisir l’assurance qui vous convient. Leur tâche est de vous conseiller à prendre la bonne décision sans aucun engagement.

Le suréquipement, un grand atout indéniable

Mis à part la qualité de service ainsi que les différents coûts supplémentaires, le suréquipement de la voiture d’occasion donne une grande satisfaction aux acheteurs. Une voiture neuve est toujours faite à partir d’un modèle mais en grande quantité. Seulement, il est difficile de demander au constructeur de fabriquer un modèle propre à votre goût sauf en payant une somme considérable. Tout le monde ne peut évidemment pas se permettre une telle fantaisie. Du coup, il est plus facile d’opter pour une alternative : le suréquipement. Il consiste en la modification d’un modèle prédéfini en un autre répondant plus à vos préférences. Le coût est certes plus élevé mais sans toutefois dépasser une certaine limite. Afin de faire ces changements, le mieux est de vous adresser à des professionnels qui sauront s’en occuper sans que le fonctionnement de votre voiture d’occasion ne s’en ressente de façon négative. La modification peut concerner une pièce maitresse ou un équipement moins important.