Winter Queen – Ed. Glénat

Winter Queen est un récit de complet, de Fernando Dagnino, paru aux éditions Glénat, fin août 2023. Un thriller ésotérique puissant, qui mêle brillamment le policier et le fantastique. Le découpage reste efficace, offrant le suspense qu’il faut pour cette enquête inquiétante.

En Egypte ancienne, dans la cité de Khemenu, une silhouette, avec un spectre, semble descendre dans une bâtisse. Dans une pièce, un homme, comme un prêtre regarde un grimoire et prépare une potion. Derrière lui, la silhouette, inquiétante continue de descendre, pour le rejoindre. Mais, cette dernière s’arrête et souffle une incantation. Le prêtre est transpercé, sa langue coupée, il semble comme déchiqueté. Cependant, un nourrisson pleurant, git sur le sol… La silhouette s’approche et prend l’enfant. Il affirme qu’Hermes Trimegistus est le premier ! Puis, il met le nouveau-né dans un pochon rouge, avant de remonter les escaliers. Là, la silhouette affirme qu’elle peut les sentir. On recherche cette personne, mais ils ne la retrouveront jamais… En 2019, à la Nouvelle-Orléans, un éclair frappe le haut d’un immeuble, un incendie se déclenche. Un homme aperçoit une silhouette en feu…

Le récit est très bien découpé, en plusieurs chapitres, car il est plutôt dense. Une femme, venue d’un autre âge, arrive à la Nouvelle-Orléans, en 2019, dans un éclair. A ses côtés, un homme est mort. Elle est accusée, à tort, de meurtre et même d’être une serial killeuse. Pour tenter de mieux la cerner, un inspecteur fait venir un Eddie, qui se prend pour un sorcier vaudou. Mais ce dernier, en touchant la femme va avoir des visions… De là, tout bascule et des questions se posent. Il veut en savoir plus et surtout découvrir le véritable assassin. La bande dessinée, malgré sa longueur, est captivante et bien rythmée, offrant un thriller singulier. En effet, le récit des personnages charismatiques, pour cette enquête paranormale qui mêle également des entités démoniaques. Le dessin est tout aussi dynamique, avec un trait fluide et énergique, offrant quelques belles scènes de combat.

Winter Queen est un récit complet, des éditions Glénat, qui présente un thriller haletant et captivant. Une enquête sur un serial killer, une reine revenue du passé, un sorcier vaudou, des meurtres étranges, des démons qui viennent rythmer la lecture.

