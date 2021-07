Pour les vacances ou pour se préparer pour la rentrée, les éditions Larousse proposent des cahiers, pour apprendre en s’amusant, avec plus de 100 jeux sur tout le programme scolaire et travailler les maths et le français, du CP au CM2.

Le cahier souple spécial CE2, débute avec un rappel des tables de multiplication de 1 à 10. Sur la double page suivante, un mémo de conjugaison et le sommaire des jeux sont à retrouver. Ensuite, c’est un sommaire par compétences pour le français, puis, pour les mathématiques, qui sont également à retrouver. Enfin, les jeux pour apprendre en s’amusant, débutent avec un texte à lire et des informations à collecter, pour remplir un tableau. Une première histoire courte et amusante, avec des super-héros, dans une atmosphère de science-fiction. A la suite, c’est un exercice de maths qui est proposé, un méli-mélo de nombres, où les enfants vont devoir éviter les flammes d’un dragon !

Les cahiers souples proposent aux enfants de retrouver plus de 100 jeux illustrés, sur tout le programme scolaire de mathématiques et de français, du CP au CM2, pour travailler toute l’année, ou pendant les vacances revoir toutes les notions déjà acquises. Les exercices sont nombreux, variés, avec des jeux de mots mêlés, phrases mystères, labyrinthes de vocabulaire, mais aussi des suites logiques, sudokus, points à relier, calcul mental, coloriages magiques… Pour la part de français, l’orthographe, la grammaire, la conjugaison et le vocabulaire sont travaillés, tandis que pour les mathématiques, il y a de la numération du calcul et de la géométrie. Mémoire et concentration seront stimulés pour les écoliers, qui seront ravis de s’amuser tout en apprenant. Les cahiers sont colorés, illustrés et attrayants.

100 super jeux pour le CE2 est un ouvrage, parmi la collection qui va du CP au CM2, des éditions Larousse, qui propose aux enfants d’apprendre en s’amusant, à travers plus de 100 jeux divers et variés, entre français et mathématiques.