15m² de potager, 100kg de légumes récoltés, 100 recettes de janvier à décembre est un ouvrage des éditions Solar, paru en mai 2024. Un livre de Liguori Lecomte, qui propose de devenir presque autosuffisant, avec 15m² de potager, en cultivant et cuisinant ses légumes, tout au long de l’année.

Après un avant-propos de l’auteur, qui explique, entre autre, qu’il ne lâcherait plus son potager, qu’il chérit cette bienveillance, et aime à voir cette beauté et cette simplicité. Un sommaire, par la suite, présente les grandes lignes, avant de découvrir la permaculture. En effet, avant de présenter les légumes de chaque mois de l’année, et les recettes qui vont avec, l’ouvrage revient sur l’art de la culture, pour mieux produire et mieux consommer. Ainsi, la permaculture est à l’origine de ce changement de vie, entre le soin de la terre, le soin des personnes et le partage équitable des ressources. Une technique et une philosophie du jardinage, qui encourage à repenser la relation de chacun avec la nature et les autres.

L’ouvrage de plus de 220 pages, est très complet et intéressant, proposant, avant de récolter et de cuisiner, de jardiner ! En effet, pour être presque autosuffisant, avant de se mettre aux fourneaux, il faut travailler la terre et récolter ses propres légumes et fruits. Ainsi, dans ce guide, avant de retrouver les recettes de chaque mois, plusieurs pages présentent la permaculture, l’économie, la diversité, ainsi qu’un potager de 15m², pour avoir environ 100kg de légumes et fruits dans l’année. Cette partie est intéressante et éveille au fait de prendre soin de sa terre. La seconde partie, plus grande, propose des recettes avec les légumes et fruits récoltés, de janvier à décembre. Une partie plus gourmande, parfois surprenante, entre recettes classiques et recettes originales, conseils, astuces… Ensemble est très complet, plutôt bien construit et instructif, proposant de devenir presque autosuffisant toute l’année !

15m² de potager, 100kg de légumes récoltés, 100 recettes de janvier à décembre est un guide dense et complet, des éditions Solar. Un ouvrage qui propose de récolter ses propres légumes et fruits, puis des recettes pour toute l’année, afin d’être presque autosuffisant !