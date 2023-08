5 Alive – Un jeu de cartes Hasbro Gaming

5 Alive est un jeu de cartes, d’ambiance et de stratégie, de la marque Hasbro Gaming. Un jeu dans lequel il va falloir compter et rester en vie, pour ne pas se faire éliminé ! Un jeu de cartes rapide et imprévisible, à jouer entre amis ou en famille, qui propose également des variantes, pour plus de fun.

C’est dans une petite boîte cartonnée, simple et pratique à emporter partout, que se présente le jeu de cartes. La boîte se compose de 108 cartes et d’une notice avec les règles du jeu. Le jeu se joue à partir de 8 ans, et entre 2 à 6 joueurs. Le but du jeu est simple, il ne faut pas dépasser le nombre 21. Aussi, à chaque fois qu’un joueur dépasse le nombre, une carte vie est retournée, et lorsque les cinq cartes vie sont retournées, le joueur est éliminé.

La mise en place est assez rapide et simple, chaque joueur dispose devant lui ses 5 cartes vie, côté cœur. Chaque joueur reçoit, également, 10 cartes. Le reste est la pioche à déposer au centre de la table. Les joueurs regardent leurs cartes et doivent s’en débarrasser, mais cela sans dépasser 21, sur le milieu de table. En effet, les joueurs, chacun leur tour, déposent une carte, mais ne doivent pas dépasser 21. Dans ce cas, si un joueur dépasse 21, avec l’une de ses cartes, il ne la joue pas et retourne une carte vie laissant apparaître, ainsi, une tête de mort. Le total est remis à zéro, et la partie reprend avec le joueur suivant. Le premier joueur à se défausser de toutes ses cartes le round se termine et tous les autres joueurs doivent retourner une carte vie. Un nouveau round reprend !

La partie reste pimentée et pleine de rebondissements. En effet des cartes joker permettent de piocher des cartes, passer son tour, inverser le tour, sauter un tour… Le jeu est plaisant, assez facile et rapide, entre stratégie et chance, il offre un bon moment de divertissement, en famille ou entre amis. Des variantes permettent de jouer différemment et de varier les plaisirs ! Le jeu reste pratique à transporter en soirée, week-end ou vacances, avec sa boîte au petit format.

5 Alive est un jeu Hasbo Gaming qui revisite le jeu du 21, avec quelques rebondissements. Un jeu de cartes parfait pour la famille, ou entre amis. Il propose d’être le dernier joueur en vie, en éliminant les adversaires, dans une partie pleine de surprises et en plusieurs rounds !

