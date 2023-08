Réussir en SES au BAC – Ed. Larousse

Réussir en SES au Bac est un ouvrage souple, des éditions Larousse, paru en juillet 2023, qui propose de se préparer pour l’épreuve de SES. Un livre conforme au programme, qui accompagne les élèves dans toutes les révisions jusqu’au BAC, avec l’aide de sujets types guidés et corrigés.

Le livre s’adresse aux élèves de Terminale qui veulent s’entraîner et progresser sur l’épreuve de SES. L’ouvrage souple débute avec un sommaire bien rempli. Il présente l’épreuve, la science économique, la sociologie et science politique. Il y a également les regards croisés, avant de retrouver les différents auteurs. Ainsi, il est expliqué que le programme de SES en Terminale se compose de 3 champs, 12 questionnements, 51 objectifs d’apprentissage, sans compter les objectifs de calcul et d’analyse de données. La spécialité SES se compose d’une épreuve écrite, d’une épreuve orale de rattrapage et du grand oral. Une méthodologie pour réussir l’épreuve de dissertation est suggérée…

L’ouvrage souple semble très dense et complet. Il propose d’accompagner les élèves dans toutes les révisions, avec des sujets types guidés et corrigés, pour s’entraîner et progresser. Le livre paraît comme indispensable. Il reste bien découpé, avec des cartes mentales, concises et visuelles, pour mieux comprendre les notions clés. Il y a également 50 sujets types, avec des plans détaillés, permettant de mettre en pratique les connaissances, des résumés, des schémas et conseils de méthode. Ainsi, pour lire et interpréter les documents, ainsi que s’approprier la dissertation, tous les éléments semblent réunis pour réussir. L’ouvrage se complète avec des fiches auteurs, ainsi que des définitions sur les notions de SES. Les raisonnements semblent efficaces, l’ensemble reste bien découpé et expliqué, pour accompagner les élèves jusqu’au BAC.

Réussir en SES au BAC est un ouvrage souple et très complet, des éditions Larousse. Un outil indispensable pour se préparer à l’épreuve de SES et réussir son Bac, avec méthodologie, conseils, cartes mentales, définitions, résumés, sujets types, fiches…

