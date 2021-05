5 astuces pour un make-up réussi !

Comment avoir bonne mine, se faire des yeux de biche, rehausser les lèvres ou affiner le visage ? Découvrez 5 conseils pour réussir un make-up sans en faire trop en choisissant bien ses produits cosmétiques.

Se procurer les bons accessoires de maquillage

Il est indispensable d’avoir les bons produits pour réussir son maquillage. Chaque produit (fard, poudre, etc.) doit être appliqué avec le pinceau adéquat. Pour le teint, par exemple, il est indispensable de bien étaler le fond de teint avec un pinceau assez épais et plat ou un blender, une petite éponge dédiée, pour un rendu uniforme et soigné. Évitez d’utiliser vos doigts pour ne pas faire des traces. Il est aussi essentiel d’utiliser des produits pour le teint (fond de teint, anticernes, blush, bronzeur, etc.) qui conviennent à votre carnation pour éviter les démarcations. Veillez à choisir des produits de qualité comme ceux des marques Maybelline / L’Oréal pour être sûr que le maquillage tienne toute la journée.

Hydrater le visage

La première chose que vous devez faire pour réussir votre make-up est d’hydrater le visage. Cela vous permet de nettoyer et de préparer votre peau au maquillage tout en la protégeant des produits cosmétiques que vous allez appliquer. Cela vous permet également d’avoir une meilleure tenue du maquillage. Pensez également à appliquer une base de teint après l’hydratation.

Camoufler les cernes

Après l’application d’un fond de teint, d’une BB crème, d’une CC crème ou d’une crème teintée, il est essentiel de toujours camoufler les cernes. Cela vous permet d’ouvrir et de rehausser votre regard. Notons que le travail de l’anticernes varie selon les carnations. Les cernes marron par exemple, s’estompent facilement avec un anticernes aux tons pêche tandis que les cernes bleutés disparaissent avec un rose homard. Par ailleurs, l’anticernes doit être légèrement plus clair que le fond de teint.

Sculpter le visage

Pensez aussi à sculpter votre visage en suivant les techniques du contouring. Il s’agit d’une technique de maquillage qui consiste à créer des zones d’ombre au niveau du front, tout juste au-dessous des pommettes et de chaque côté du nez pour se mettre en valeur. Vous pouvez utiliser un bronzeur marron aux tons froids ou chauds selon votre carnation pour faire du contouring. Veillez à avoir la main légère et à bien estomper le produit pour un rendu naturel. Pensez aussi à appliquer un blush rosé sur les pommettes pour avoir bonne mine.

Bien travailler le regard et dessiner les lèvres

Que ce soit pour un maquillage de jour ou de nuit, il est essentiel de bien travailler le regard. Pour le quotidien, par exemple, vous pouvez appliquer un fard à paupières brun ou corail. Celui-ci s’applique avec un pinceau estompeur de l’extérieur vers l’intérieur en faisant des petits mouvements circulaires. Veillez à toujours tapoter le pinceau pour enlever l’excès de produit avant l’application.

Pour rehausser votre regard, n’hésitez pas à appliquer de l’eye-liner et du mascara en faisant des zigzags. Pensez également à travailler les sourcils avec un crayon, un gel ou une pommade dédiée. Gardez toujours la main légère pour avoir un rendu le plus naturel possible. Il est aussi essentiel de bien tracer le contour des lèvres avec un crayon de la même couleur que le rouge à lèvres ou légèrement plus foncé. Vous devez, ensuite, appliquer le rouge à lèvres au doigt ou avec un pinceau. N’oubliez pas d’estomper les bords de la bouche avec un coton-tige pour parfaire le résultat.