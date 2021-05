Djoloo , la boutique authentique africaine en ligne

Avec Djoloo, vous n’avez pas simplement accès à un catalogue de produits en ligne. Djoloo est une porte vers tout un univers Africain qui n’attend que vous pour l’ouvrir !

Djoloo est une marketplace officialisée le 10 septembre 2020. L’objectif n°1 de Djoloo est de vous proposer un moteur de recherche puissant pour trouver LE produit que vous recherchez.

Djoloo est une porte vers tout un univers, le monde africain, ses coutumes et traditions. Djoloo regroupe une multitude d’artistes créateurs, vendeurs et toutes les personnes souhaitant valoriser l’Afrique. Chacun peut créer un compte totalement gratuitement afin de vendre ses produits sur Djoloo.

Partez à la découverte de produits authentiques africains, réalisés par des artisans passionnés. Que ce soit pour l’emblématique décoration africaine, les objets de maisons, la mode et ses accessoires, les produits cosmétiques naturels africains, vous trouverez inévitablement ce que vous recherchez sur Djoloo.

Djoloo regroupe des stylistes et créateurs africains pour valoriser le savoir-faire de tout un peuple.

Devenir vendeur et commencer à proposer ses produits sur Djoloo est un véritable jeu d’enfant ! Il suffit de répondre à notre formulaire pour que votre compte soit créé. Nous prenons le soin de vérifier chacun de nos vendeurs pour assurer et garantir un service de qualité auprès de nos visiteurs.

La volonté de Djoloo ? Briser l’inaccessibilité au produit africain en permettant ainsi aux Africains et aux non africains de consommer des produits de qualité et authentiques. Notre objectif à travers Djoloo est d’offrir et mettre à disposition une plateforme puissante et fonctionnelle pour répondre à vos besoins de recherches et de commerces.

Laissez-vous transporter par Djoloo, votre nouvelle boutique en ligne favori qui vous fera découvrir ou redécouvrir toutes les subtilités de ce magnifique continent africain !