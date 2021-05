Couches françaises écologiques : Les Petits Culottés

Partagez





Découvrez la start-up française Les Petits Culottés, spécialiste de la couche pour bébé qui prône le sain, le beau, le performant et l’écolo grâce à son circuit court. La French Couche va bousculer les géants du secteur…

LES PETITS CULOTTÉS

La French Couche écolo

De plus en plus de parents se tournent vers des couches “bio” (même si le label n’existe pas encore) mais le coût de ces couches explosent le budget familial. Grâce à la start-up “Les Petits Culottés” vous n’aurez plus à choisir entre budget raisonnable et couche sans matériau chimique. L’astuce : le circuit court allié au savoir-faire français, pour proposer des changes sains à coût très raisonnable.

Saviez-vous qu’un bébé de sa naissance à l’âge de 2 ans totalise 4500 couches ? Saviez-vous que pour acheminer en France les changes, qui finiront sur le derrière de votre chérubin, il aura fallu 2000 camions par jour ? Ces chiffres font tourner la tête ! Et on ne vous parle pas des perturbateurs endrocriniens qui quotidiennement viennent caresser la peau des tout-petits.

Le sain, le beau, le performant et l’écolo, c’est désormais possible grâce à “Les Petits Culottés”. Fesses 100% au sec avec double épaisseur d’un moleton naturel, pas de produits chimiques donc exit les perturbateurs endocriniens, fabrication française qui peut se vanter de proposer les meilleures couches du monde, des coloris tendances et pastels, et pour finir un circuit court sans intermédiaire qui fait baisser les coûts de production et permet ainsi de proposer des couches saines pour les budgets les plus serrés.

Les couches et les changes “Les Petits Culottés” sont garantis 0% parfum, 0% perturbateur endocrinien, 0% émulsifiant PEG, 0% paraben, 0% chlore (TCF), 0% glyphosate, 0% Dioxine…. pour un coût de 0,23 centimes par couche (à titre d’exemple, il faut compter entre 0,20 et 0,40 centimes pour les plus chères).

Demandez votre kit d’essai et/ou souscrivez un abonnement “circuit court” sur www.lespetitsculottes.fr

Suivez l’actualité de “Les Petits Culottés” sur facebook.