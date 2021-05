Sauvons la planète ! La nouvelle collection des éditions Larousse

S.O.S. oiseaux en détresse et Abeilles en danger ! sont les deux premiers ouvrages parus aux éditions Larousse, dans la collection Sauvons la planète !, en mars 2021. Deux livres de Pierre Javaudin et Michel Viard qui présentent des solutions pour sauver les oiseaux et les abeilles.

Le premier livre débute avec un sommaire bref, néanmoins complet, suivi par une introduction, qui présente une chute des effectifs parmi les oiseaux et des chiffres préoccupants, sur les 10 000 espèces d’oiseaux aujourd’hui recensés dans le monde, et environ 570 visibles en France. La sauvegarde de ces espèces est au cœur de ce guide qui propose, dans un premier temps, de découvrir, connaître et reconnaître les oiseaux. Une deuxième partie vient mettre en avant les dangers qui pèsent sur eux, les causes de l’effondrement de ces populations. Enfin, des solutions à porter de tous sont mis en avant, afin que chaque citoyen puisse contribuer à sauvegarder les oiseaux, dans leur milieu, avec un jardin, des mangeoires, des nichoirs, les bons gestes…

Le deuxième livre débute avec un avant-propos qui rappelle que les abeilles sont apparues sur Terre il y a plus de 100 millions d’années, en même temps que les fleurs. Ces insectes ont connu la disparition de dinosaures, il y a 66 millions d’années, ont traversé quelques périodes glaciation, et ont vécu l’apparition de l’homme moderne, il y a 200 000 ans. Malgré tout, l’abeille est en déclin depuis ces dernières décennies qui ont été dévastatrices. Ainsi, pour alerter et protéger ces abeilles, le guide propose de les découvrir, chacune d’entre elles, avant de retrouver les plantes et leur nectar, les causes de leur disparition et les actions à mener pour tenter de les sauver.

Les deux ouvrages sont très complets, avec une présentation des espèces menacées, les causes et les conséquences de leur disparition, avant de proposer des solutions adaptées à tous, à petite échelle, pour pouvoir sauvegarder oiseaux et abeilles. Les guides sont intéressants, enrichissants, alarmants et bienveillants, offrant de réelles solutions aux nombreux problèmes, avec des petits plus, des astuces et des adresses. De nombreuses photographies accompagnent parfaitement ces livres enrichissants et prévenants.

S.O.S. oiseaux en détresse et Abeilles en danger ! sont deux guides pratiques et utiles, de la nouvelle collection des éditions Larousse, Sauvons la planète !, qui proposent de découvrir deux espèces qui vivent de France et qui disparaissent petit à petit, et des solutions pour y remédier, adaptées à tous.