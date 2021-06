9 Convertisseurs et services de YouTube à MP3 les plus cool

La plupart d’entre nous utilisent YouTube assez régulièrement pour des raisons et besoins particuliers. Nous accédons à cette plateforme pour nous détendre, nous remonter le moral, trouver des informations pertinentes pour nos études et notre travail, écouter de la musique, etc. Mais, bien sûr, nous avons besoin d’une forte connexion Internet pour regarder une vidéo sans mise en mémoire tampon gênante.

Utilisez l’un de ces convertisseurs ou sites web en ligne puissants et pratiques pour obtenir votre musique préférée sur Internet sous différents formats. Imaginez que vous avez trouvé, par exemple, une belle chanson que vous voulez télécharger rapidement sur votre appareil sans dépenser plus d’argent. Est-ce possible ? Ou devrez-vous continuer à dépenser chaque fois que vous trouverez un morceau convoité ?

Grâce à ces convertisseurs, vous n’avez qu’à copier le lien de votre vidéo Internet préférée et de le coller à l’endroit indiqué. Ensuite, appuyez sur le bouton “télécharger”.

Nous espérons que vous apprécierez les conseils ci-dessous et que vous les utiliserez pour télécharger vos chansons préférées.

Nous allons commencer par ce qui est de meilleur. MP3 Studio YouTube Downloader peut être utilisé pour saisir des fichiers depuis YouTube. Peu importe le système d’exploitation que vous utilisé, MP3 Studio fonctionne aussi bien sur Windows que sur Mac ou encore Android.

Quelles sont les principales caractéristiques ?

YouTube Downloader vous permet de convertir toutes vos vidéos préférées dans tous les formats populaires – .mp3, .mp4, .avi, etc.

Obtenez des vidéos depuis d’autres sites d’hébergement de médias que YouTube – Facebook, Instagram, Vimeo, etc.

MP3 Studio ne dispose d’aucun logiciel malveillant ou virus.

Il existe une variété de plans parmi lesquels vous pouvez choisir. Abonnement mensuel pour Windows (5,99 $), Android (4,99 $) et Mac (5,99 $).

Si vous voulez éviter le paiement mensuel, vous pouvez simplement payer un prix fixe pour une licence à vie (25 $) afin d’obtenir des conversions illimitées en toute facilité.

Si vous voulez utiliser cette application gratuitement, trois conversions sont disponibles pour tout le monde chaque jour sans frais. Téléchargement facile depuis YouTube.

2conv

Passons maintenant à un service en ligne qui est utilisé quotidiennement par des millions de personnes à travers le monde. Les gens apprécient ce site web en raison de la simplicité de l’interface et de la rapidité du téléchargement.

Très facile à utiliser. Vous n’avez pas besoin de compétences techniques particulières pour apprendre à utiliser 2conv YouTube converter.

Pas de publicités pop-up irritantes.

Disponible partout. Il suffit d’ouvrir le site web 2conv YouTube to mp3, de coller le lien copié de la vidéo YouTube que vous voulez, puis d’appuyer sur le bouton ” télécharger “.

Rapide et gratuit.

Utilisation sécurisée. Ne craignez pas que vos médias et vos données personnelles soient arnaquées par d’autres applications.

Flvto

Si vous recherchez un service fiable et pratique, le convertisseur Flvto YouTube est tout ce qu’il vous faut. En voici comment profiter !

Téléchargez vos vidéos préférées non seulement de YouTube mais aussi de TikTok, Instagram, Facebook, Vimeo, Dailymotion, MetaCafe et d’autres plateformes vidéo en un seul clic.

Collez le lien de la vidéo ou collez le fichier multimédia que vous souhaitez convertir pour votre PC.

Ce service en ligne prend également en charge plusieurs formats, notamment .mp4 et .mp3.

Pas de publicité ! Pas de virus ! Avec Flvto, Vous ne serez pas irrité par des publicités ennuyeuses et des spams exaspérants.

llyoutube

Il s’agit d’un autre service pratique de YouTube en mp3 vous permettant de télécharger des vidéos sans perdre votre argent et votre temps. Vous pouvez maintenant convertir une vidéo en mp3 pendant que vous regardez des vidéos sur YouTube.

Ouvrez n’importe quelle vidéo, puis tapez deux “ll” avant le mot “youtube” dans la barre d’adresse ci-dessus.

Notre service en ligne llyoutube s’ouvrira automatiquement – il s’agit simplement d’un passage direct de YouTube au site web du service.

Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le bouton “télécharger” pour démarrer la conversion.

Il faudra quelques secondes pour obtenir votre fichier multimédia sur votre appareil.

La qualité audio sera la même que celle du fichier multimédia d’origine. Ne vous inquiétez pas, elle ne sera pas altérée par le processus de téléchargement.

YouTube to music

C’est un puissant convertisseur YouTube en ligne avec un site web très simple. Ce qui va vous frapper le plus, c’est que ce service est un tout-en-un permettant ainsi à ses utilisateurs de faire tant de choses avec leurs médias.

Deux formats audio clés : .mp3 et .mp4.

Un service rapide qui peut convertir votre vidéo en quelques secondes.

Interface simple sans éléments graphiques compliqués.

Vous pouvez accéder rapidement à la page web YouTube to music en utilisant votre ordinateur personnel ou votre téléphone portable avec Android ou iOS.

L’utilisation de ce service en ligne vous permet d’économiser un espace important sur votre PC – vous n’avez pas besoin de télécharger de logiciel supplémentaire. Tout ce dont vous avez besoin se trouve sur cette page web !

Vous n’avez pas besoin de vous enregistrer ou de vous inscrire. Ne perdez pas votre temps avec des adhésions.

4KDownload

Il s’agit d’un gestionnaire de fichiers YouTube à mp3 et d’un téléchargeur de vidéos tout-en-un très pratique qui vous permet d’obtenir vos médias à partir de divers sites. Un autre téléchargeur de vidéos qui peut être facilement stocké sur votre appareil.

Ce service propose plusieurs applications différentes que les utilisateurs peuvent essayer. Comme vous pouvez vous y attendre, elles sont toutes liées au téléchargement et à la conversion de vidéos à partir de diverses plateformes.

À première vue, l’interface semble assez compliquée et surchargée d’éléments interactifs qui peuvent dérouter certains utilisateurs.

Vous aurez probablement besoin d’un peu de temps pour comprendre ce qui fait référence à quoi.

Les applications permettent aux utilisateurs de télécharger et de convertir des médias à partir de différentes plateformes populaires comme YouTube, Instagram et autres.

ClipGrab

ClipGrab est un logiciel multiplateforme YouTube à mp3 pour télécharger et convertir des médias à partir de différents sites web.

Vous pouvez désormais télécharger des médias depuis YouTube, Vimeo, Dailymotion et Facebook.

Bien que l’application soit louée par des utilisateurs à travers le monde, elle a également été signalée par des logiciels de sécurité comme un logiciel malveillant.

Elle est capable de convertir des vidéos dans des formats populaires tels que .mp3, .mpeg4, et bien d’autres.

Les créateurs de l’application disent que le programme est gratuit. Les utilisateurs peuvent simplement choisir de faire un don pour le développement du projet.

Cette application est assez simple à utiliser. Elle ne contient pas de fonctionnalités supplémentaires comme l’organisation de listes de lecture ou des extensions de navigateur. Elle fait simplement ce qu’elle est censée faire.

Freemake

Les créateurs de l’application disent que Freemake est un “vrai freeware de niveau supérieur”. Eh bien, vérifions ce convertisseur YouTube.

Cette application a été téléchargée par plus de 180 millions d’utilisateurs à l’échelle mondiale.

Aucun enregistrement n’est nécessaire.

Le site web est assez simple. Il propose diverses applications pour différents besoins, ce qui peut dérouter les utilisateurs.

Bien entendu, au début, vous aurez besoin d’un peu de temps pour vous familiariser avec un grand nombre d’applications.

Vous pouvez également travailler avec vos supports DVD. C’est ainsi que vous allez apprécier le graveur de DVD, DVD Ripper ou encore DVD Copy.

Youtube-dl

Enfin, mais non pas des moindres, c’est ce projet open-source multiplateforme gratuit en Python.

Cet utilitaire vous permet d’obtenir vos fichiers audio et vidéo en contentant de l’adresse de la page où se trouve le fichier.

Une version Windows et des instructions d’installation pour les systèmes de type UNIX (Linux, OS X, FreeBSD, et autres) sont disponibles sur la page de téléchargement.

Pour faire fonctionner ce service YouTube à mp3 sous Windows, Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable Package x86 est nécessaire, pour tous les autres – Python 2.6, 2.7, 3.2…

Ce projet a commencé en tant qu’un projet des plus étoilés sur GitHub, avec plus de 72 000 étoiles. C’est ainsi qu’il est sécurisé et digne de confiance.

Télécharger et convertir des vidéos pour un usage personnel

Comme vous pouvez le constater, il existe plusieurs convertisseurs hors ligne de YouTube en mp3 et services en ligne qui permettent aux utilisateurs à travers le monde de télécharger des fichiers multimédias directement sur leurs appareils. Avant de télécharger l’un de ces gestionnaires d’applications de conversion, considérez ses avantages et inconvénients, ainsi qu’à ce dont ces convertisseurs sont capables de faire.

Nous espérons que vous suivez nos conseils et suggestions utiles en étant à la recherche d’un bon outil pour votre PC ou votre téléphone portable. Bien entendu, nous avons des goûts différents en matière de musique, d’applications, etc., mais nous avons tendance à avoir certaines choses en commun. Tous les utilisateurs veulent une application puissante ou une page web en ligne qui leur permet d’obtenir des médias à partir de différentes plates-formes populaires – non seulement YouTube, mais aussi Facebook, Vimeo, et bien d’autres. Enfin, nous ne voulons pas que les pop-ups interrompent notre travail ou que nous devions payer pour ces services !