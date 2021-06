Quel avantages de sortir avec une femme plus âgée

Sortir avec une femme plus âgée peut présenter de nombreux avantages. D’ailleurs, on peut aimer à tout âge et chacun est libre de ses choix. Cela ne doit pas être un blocage pour vous si vous êtes à la recherche du bonheur. Cette différence d’âge est souvent mise en cause dans une relation et pourrait être un frein. Toutefois, nombreux sont les jeunes hommes qui préfèrent sortir avec des femmes mûres et en sont très heureux. Les raisons ? Vous les découvrirez dans cet article.

Elle a une expérience de la vie comme vous ne l’imaginez pas

C’est un fait ! Faire une rencontre cougar, c’est opté pour une femme qui a de l’expérience dans la vie. C’est une logique indéniable. Plus une personne est âgée, plus elle a de l’expérience dans plusieurs domaines. En effet, les femmes matures ont vécu plus d’histoire d’amour que les jeunes. Grâce à leurs expériences antérieures, elles savent pertinemment comment séduire ou faire plaisir à un homme. Elles les connaissent par cœur et savent comment rendre heureux leurs partenaires et les garder le plus longtemps possible. C’est d’ailleurs la principale raison pour laquelle les jeunes hommes choisissent des femmes cougars. Ces dernières aiment également faire part de leurs expériences. Vous avez beaucoup à apprendre d’elles pour perfectionner vos relations amoureuses futures.

Elle a tendance à être plus indépendante

Les femmes cougars sont libres et indépendantes (sur le plan financier surtout). Elles n’ont pas de compte à rendre et aiment croquer la vie à pleines dents. Elles n’attendent rien des hommes, à part de l’amour et de l’affection. Les femmes plus âgées ont déjà une situation stable et ne demandent qu’à être heureuses sentimentalement. Cela ne peut être que bénéfique dans une relation. Votre rôle est de la satisfaire au niveau affectif et sexuel. Vous serez son compagnon, mais pas une personne qui va résoudre ses problèmes personnels. Parfois même, cette indépendance financière va les conduire à vous chouchouter avec des cadeaux ou à vous aider pécuniairement.

Les couguars sont plus flexibles pour pardonner et accepter une situation

C’est très connu, les cougars sont très flexibles et pardonnent facilement. Elles ne se prennent pas la tête. Dans une relation, la compréhension est un point très important. Vous avez fait une erreur ? Elle ne va pas vous faire la morale, mais juste vous faire comprendre de manière simple que ce que vous avez fait n’était pas bien et elle va passer à autre chose. Sortir avec une personne âgée signifie aussi que vous avez votre vie privée. Si vous sortez entre amis (sans elle), elle comprendra et ne va pas en faire tout un plat. En gros, vous n’allez pas à subir les jalousies maladives de votre partenaire et encore moins les coups de gueule. Pour votre bien-être personnel, c’est essentiel.

Les femmes plus âgées savent ce qu’elles veulent

Si une femme âgée accepte de sortir avec vous, c’est qu’elle a un but précis. Les femmes mûres ne sont pas le genre de personne à perdre leur temps dans une relation. Elles savent très bien ce qu’elles veulent et feront tout pour l’avoir. Elles sont ouvertes et ne vous étonnez pas si elles vous font vivre une aventure hors du commun. Amusements, sex-toys, voyages, fêtes… il n’y aura jamais de limites. De plus, les cougars ont une capacité de décision beaucoup plus mature et vont directement au but. Que ce soit pour du long terme ou juste pour passer le temps, sachez qu’avant même d’avoir accepté vos avances, elle savait déjà comment va se dérouler votre relation. Le plus gros avantage dans tout cela, c’est que les règles du jeu seront fixées dès le début.

Vous aurez de bonnes conversations

Au niveau de la communication, vous n’allez jamais vous ennuyer avec une cougar. Souvenez-vous qu’elle a de l’expérience et elle est mature. Dites adieu aux conversations enfantines qui vous feront perdre du temps. Avec une femme plus âgée, les sujets seront beaucoup plus diversifiés et plus sérieux. De plus, la majorité de ces femmes aime la compagnie des jeunes hommes. Une cougar aime bien partager. Elle vous donnera également de précieux conseils sur la vie en général et sur l’amour.

Elle est moins dramatique

Vous vous êtes déjà disputé avec votre partenaire pour une histoire que vous avez jugée comme insignifiante ? Les jeunes filles ont tendance à exagérer les choses ce qui ne feront qu’envenimer la situation. Avec une femme plus âgée, ça n’arrivera jamais. On dit souvent que les femmes sont compliquées, mais une cougar, c’est différent. Elle ne va pas dramatiser les choses. Elle va toujours essayer de trouver le côté positif de la situation.

Elle a une libido plus élevée

Chez les femmes, le plaisir sexuel augmente avec l’âge. En tant que jeune, vous pouvez la satisfaire amplement. Selon les études réalisées sur la sexualité des femmes âgées, elles auraient deux fois plus d’orgasmes que les plus jeunes. Les cougars sont très torrides au lit et de plus, elles ont de l’expérience dans ce domaine. Elles pourront également vous donner des conseils sur comment s’y prendre au lit, afin que vous deveniez aussi un pro.

Pour résumer, les avantages des relations avec les femmes plus âgées sont très nombreux. C’est une chose que vous pouvez essayer à tout moment et ne la regretter jamais.